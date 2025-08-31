Vasárnapi programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.00), Senki 2. (16.00), Rózsák háborúja (17.50), Rajtakapva (20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hupikék törpikék (11.45), Apáca a városban (13.30, 17.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból ( 10.00, 13.15, 16.40), Cinematiné – Csongor és Tünde (11.00), Csupasz pisztoly (13.00, 16.10, 18.15, 20.15), Egérfutam (10.45, 14.15), Elio (11.15), F1 – A film (19.30), Fegyverek (17.20, 19.50), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.10), Így neveld a sárkányodat (11.40, 17.00), Jurassic World: Újjászületés (14.15, 20.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.30, 12.00, 16.20), Már megint nem férek a bőrödbe (11.15, 17.30), Rajtakapva (11.00, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Rosszfiúk 2. (11.30, 13.50, 15.20, 18.00, 20.00), Rózsák háborúja (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Senki 2. (15.30, 18.30, 20.30), Spermageddon (19.30), Sültcsinálta hős (10.10, 14.50), Többesélyes szerelem (13.00, 14.50, 17.15, 19.40), Utazásból bukó (13.20).

Turmix

Cella Septichora Látogató Központ (Séta tér): Pécs rejtett udvarainak kincsei. Világörökségi ókeresztény sírok az Apáca utca udvaraiban (11.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Infopont): Hűsítő séta a Zsolnay Negyedben. Kellemes séta során idegenvezető bemutatja a Zsolnay Negyedet, és elmeséli a világhírű Zsolnay család legizgalmasabb történeteit (11.00).