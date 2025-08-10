Tegnap, 14:40
Végre! Megcsodálhatjuk az új és felújított mesterműveket a Nagyharsányi Szoborparkban
A Villányi/Nagyharsányi Alkotótelepen hamarosan véget ér az idei Szobrász és Restaurátor Szimpózium. A záróceremóniára 2025. augusztus 15-én, pénteken kerül sor, ahol megcsodálhatjuk a három új műalkotást és a restaurált műveket.
Lehull a lepel: megcsodálhatjuk a vadonatúj szobrokat és felújított mesterműveket a Nagyharsányi Szoborparkban
Fotó: Komlós Attila
Amint arról beszámoltunk, újjászületik a Nagyharsányi szoborpark. A mohácsi csata 500 éves évfordulójának emlékére a 1159/2023 Kormányhatározat értelmében 2025-ben megújulnak a Villányi Nemzetközi Szobrász Szimpózium (1968-1991) szabadtéren elhelyezett alkotásai a Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) Igazgatóság által gondozott és működtetett Nagyharsányi Szoborparkban. A nagyprojekt keretein belül a szervezők a szimpóziumok nemes hagyományainak felélesztését is célul tűzték ki, és június 27-augusztus 5. között Szobrász és Restaurátor Szimpóziumot rendeztek. A program sikeresen lezajlott – tájékoztatott a DDNP.
Húsz éve várt pillanat: új erőre kapott a Nagyharsányi Szoborpark
A szoborpark gyűjteménye három vadonatúj kőszoborral gyarapodott: elkészült Miklya Gábor „SHIFT – Eltolódás”, Sárkány Balázs „Hosszúhajú állat”, valamint Hegedűs Éva „Nyugvópont”című műve. Mindemellett, a PTE és az MKE kőrestaurátor tanárai és hallgatói közös munkájának eredményeként megújult a Szoborpark 1969 és 1981 között készült három ikonikus műve, Rétfalvi Sándor „Kővirág” és „Gyökerek”, valamint Irena Molin-Sowa „Villányi táj” című munkája.
A program hivatalos záróünnepségét 2025. augusztus 15-én, 17.00 órai kezdettel rendezzük meg, a restaurált művek és az új szobrok felállítási helyén, a Nagyharsányi Szoborpark Szőlő Sétányán. A megújult műveket és az új alkotásokat a restaurálást végző team képviselője, valamint a szobrászok személyes ajánlásával vesszük majd ünnepélyesen birtokba.