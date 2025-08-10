Végre! Megcsodálhatjuk az új és felújított mesterműveket a Nagyharsányi Szoborparkban

Amint arról beszámoltunk, újjászületik a Nagyharsányi szoborpark. A mohácsi csata 500 éves évfordulójának emlékére a 1159/2023 Kormányhatározat értelmében 2025-ben megújulnak a Villányi Nemzetközi Szobrász Szimpózium (1968-1991) szabadtéren elhelyezett alkotásai a Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) Igazgatóság által gondozott és működtetett Nagyharsányi Szoborparkban. A nagyprojekt keretein belül a szervezők a szimpóziumok nemes hagyományainak felélesztését is célul tűzték ki, és június 27-augusztus 5. között Szobrász és Restaurátor Szimpóziumot rendeztek. A program sikeresen lezajlott – tájékoztatott a DDNP.

Farkas Ádám: Áttörés c. műve (Nagyharsányi Szoborpark)

Fotó: Komlós Attila / Forrás: DDNP