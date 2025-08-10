augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

30°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óriási öröm

Tegnap, 14:40

Végre! Megcsodálhatjuk az új és felújított mesterműveket a Nagyharsányi Szoborparkban

Címkék#gyűjtemény#Nagyharsányi Szoborpark#kőrestaurátor#kőszobor#munka

A Villányi/Nagyharsányi Alkotótelepen hamarosan véget ér az idei Szobrász és Restaurátor Szimpózium. A záróceremóniára 2025. augusztus 15-én, pénteken kerül sor, ahol megcsodálhatjuk a három új műalkotást és a restaurált műveket.

Mohay Réka
Végre! Megcsodálhatjuk az új és felújított mesterműveket a Nagyharsányi Szoborparkban

Lehull a lepel: megcsodálhatjuk a vadonatúj szobrokat és felújított mesterműveket a Nagyharsányi Szoborparkban

Fotó: Komlós Attila

Amint arról beszámoltunk, újjászületik a Nagyharsányi szoborpark. A mohácsi csata 500 éves évfordulójának emlékére a 1159/2023 Kormányhatározat értelmében 2025-ben megújulnak a Villányi Nemzetközi Szobrász Szimpózium (1968-1991) szabadtéren elhelyezett alkotásai a Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) Igazgatóság által gondozott és működtetett Nagyharsányi Szoborparkban. A nagyprojekt keretein belül a szervezők a szimpóziumok nemes hagyományainak felélesztését is célul tűzték ki, és június 27-augusztus 5. között Szobrász és Restaurátor Szimpóziumot rendeztek. A program sikeresen lezajlott – tájékoztatott a DDNP.

Farkas Ádám: Áttörés c. műve (Nagyharsányi Szoborpark)
Farkas Ádám: Áttörés c. műve (Nagyharsányi Szoborpark)
Fotó: Komlós Attila / Forrás: DDNP

A szoborpark gyűjteménye három vadonatúj kőszoborral gyarapodott: elkészült Miklya Gábor „SHIFT – Eltolódás”, Sárkány Balázs „Hosszúhajú állat”, valamint Hegedűs Éva „Nyugvópont”című műve. Mindemellett, a PTE és az MKE kőrestaurátor tanárai és hallgatói közös munkájának eredményeként megújult a Szoborpark 1969 és 1981 között készült három ikonikus műve, Rétfalvi Sándor „Kővirág” és „Gyökerek”, valamint Irena Molin-Sowa „Villányi táj” című munkája.

A program hivatalos záróünnepségét 2025. augusztus 15-én, 17.00 órai kezdettel rendezzük meg, a restaurált művek és az új szobrok felállítási helyén, a Nagyharsányi Szoborpark Szőlő Sétányán. A megújult műveket és az új alkotásokat a restaurálást végző team képviselője, valamint a szobrászok személyes ajánlásával vesszük majd ünnepélyesen birtokba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu