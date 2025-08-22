augusztus 22., péntek

2 órája

Végre! Újraindulnak a könyvtárbuszok

Címkék#Csorba Győző Könyvtár#Tudásközpont#intézmény#menetrend#könyvtárbusz#szünet#honlap

Tóth Viktória
Fotó: Laufer László

A nyári hónapokra módosult a Csorba Győző Könyvtár (Tudásközpont) nyitvatartása: augusztus 1. és 31. között az intézmény zárva tart, így ebben az időszakban sem kölcsönzésre, sem más olvasói szolgáltatásokra nincs lehetőség. 

A könyvtárbuszok július végétől szintén nyári szünetre vonultak, ám az intézmény tájékoztatása szerint augusztus 21-től már újra menetrend szerint közlekednek a buszok baranyai településeken. A pontos menetrend a könyvtár hivatalos honlapján található.

 

