Végre! Újraindulnak a könyvtárbuszok

A nyári hónapokra módosult a Csorba Győző Könyvtár (Tudásközpont) nyitvatartása: augusztus 1. és 31. között az intézmény zárva tart, így ebben az időszakban sem kölcsönzésre, sem más olvasói szolgáltatásokra nincs lehetőség.

A könyvtárbuszok július végétől szintén nyári szünetre vonultak, ám az intézmény tájékoztatása szerint augusztus 21-től már újra menetrend szerint közlekednek a buszok baranyai településeken. A pontos menetrend a könyvtár hivatalos honlapján található.