Zeneszüret Fesztivál

1 órája

Miklósa Erika is Pécsen népszerűsíti a zenét – több napon keresztül!

Pécs szeptemberben ismét a zenéről szól: négy napon át a klasszikus, a népzene, a bel canto és a filmzenék világa tölti meg a várost. A különleges élményt idén a Zeneszüret Fesztivál ígéri, amelynek művészeti vezetője ezúttal Miklósa Erika.

Jusztin Levente

A világhírű szoprán sokoldalúsága hatja át a Zeneszüret Fesztivál teljes programját: az opera, az operett, a musical, a népzene és a társművészetek mind helyet kapnak a szeptember 11–14. között zajló fesztiválon. A négy nap során minden nap más zenei világ kerül fókuszba: az első nap Mozart és a kortárs művészetek kapcsolatát állítja középpontba, míg a második nap a filmzenék varázsát idézi meg, fergeteges nagykoncerttel és vetítésekkel. A harmadik nap az olasz bel canto hagyományát ünnepli, ahol a Kodály Központ színpadán nemcsak Miklósa Erika, hanem tanítványai is fellépnek. A zárónap pedig a gyökerekhez tér vissza: a népzene, a tánc és a közös éneklés emeli közösségi élménnyé a fesztivált, amely a Dóm téri nagykoncerttel és filmvetítéssel ér véget.

Zeneszüret Fesztivál
Idén is a Zeneszüret Fesztivállal próbálják az emberekhez közelebb vinni a zenét. Fotó: Laufer László

Zeneszüret Fesztivál – szeresse mindenki a zenét!

A Zeneszüret Fesztivál célja idén is az, hogy közelebb hozza a zenét a közönséghez – legyen szó utcazenéről, kamaraoperáról, klasszikus zenéről, improvizációról vagy éppen egy egész teret betöltő közös éneklésről. A programok minden generációt megszólítanak, és felejthetetlen hangulatú nyárzáró-őszindító napokat ígérnek Pécs szívében.

 

