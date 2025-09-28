A biztosítás érték 750 millió forint volt

szeptember 28., vasárnap

LOKART 3.0

5 órája

Címkék#Pécsi Műhely#mottó#rendezvénysorozat#identitás

A napokban zárult a LOKART 3.0 Kortárs Képzőművészeti Biennálé, amely az „Az én testem, az én váram” mottó jegyében három hónapon át várta a közönséget hat pécsi helyszínen.

Bama.hu
A rendezvénysorozat harmadik része több mint 65 művész 230 alkotását vonultatta fel, köztük számos pécsi és nemzetközi résztvevő munkáit. A kiállítások biztosítási értéke elérte a 750 millió forintot, és közel 10 000 látogató tekintette meg a tárlatokat.

A program kiemelten foglalkozott a testtel, mint anyaggal, emlékezettel és identitással, és olyan művészek alkotásait mutatta be, mint Hajas Tibor, El Kazovszkij, valamint a Pécsi Műhely tagjai közül Ficzek Ferenc, Hopp-Halász Károly és Kismányoki Károly. Díszvendégként állított ki többek között Pinczehelyi Sándor, Szíjjártó Kálmán, Ladik Katalin, Drozdik Orsolya és Ujj Zsuzsi.

Díjazottak

  • Nyári Zsolt szobrászművész és Udvari Boglárka festőművész – pécsi díj (Zsdrál Galéria)
  • Nadežda Kirćanski – kritikusok díja, 2027-es önálló kiállítás a Pécsi Galériában
  • Tranker Kata – szakmai fődíj, kéthetes rezidenciaprogram a Lyoni Kortárs Művészeti Múzeumban
  • Simon Zsuzsi – fiatal művész díj, kéthetes rezidencia Dél-Franciaországban (Mentőcsónak támogatásával)

A szakmai zsűrit olyan neves kurátorok alkották, mint Kevser Güler (Isztambul Biennálé), Marilou Laneuville (macLYON) és Don Tamás (MODEM). A kritikus zsűri tagjai: Topor Tünde, Bordács Andrea, Sirbik Attila, Kocsis Katica és Nagy Gergely.

 

