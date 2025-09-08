A trianoni tragédiára fókuszált az előadás és a beszélgetés

Dr. Gali Máté a trianoni békeszerződés előzményeiről, következményeiről és történelmünkre gyakorolt hatásairól tartott átfogó előadást.

A műhelyvezető a két világháború közötti revizionista politikáról szólva emlékeztetett:

az ország politikai vezetői tisztában voltak azzal, hogy a nagyhatalmak nem mennének bele egy olyan revíziós tervbe, mely az összes, korábban elcsatolt területet visszaszolgáltatja Magyarországnak, ezért igyekeztek valami elfogadható kompromisszumot kiharcolni.

Ennek ellenére és a második világháború kimenetele miatt a politika kudarcba torkolt.

A kutató rámutatott, június 4. immáron 105 éve történelmünk sorstragédiájának napja, melyet a mai napig nem tudtak elfogadni a magyarok. Gali Máté szerint ez annak is köszönhető, hogy a magyar népcsoport helyzete a környező országokban továbbra is rendezetlen. Hangsúlyozta: az utóbbi időben hangsúlyosabbá vált a kulturális autonómia biztosításának kérdései.

Az előadást követően záporoztak a kérdések. Gali Máté a nagy történelmi perspektíva mellett izgalmas, kisebb történelmi eseményeket is felidézett, amelynek során néhány falunak, településrésznek sikerült elérnie, hogy visszakerüljön a jelenlegi Magyarország határai közé.