A véletlen is döntő lehet egy nyomozás során
Lehet-e a véletlen a „legnagyobb rendőr”? Hogyan buknak el a tettesek saját hibáikon, és miként fordíthatja meg egy apró szerencse a nyomozás menetét? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Prof. dr. habil. Fenyvesi Csaba szeptember 26-i előadása a Kutatók Éjszakáján.
A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Molnár Kálmán nagy előadótermében 21 órakor kezdődő program látványos példákon keresztül mutatja be, miként segítheti a bűnüldözést a véletlen – legyen szó elkövetői hibáról, váratlan fordulatról vagy egy zseniális nyomozói ötlet eredményéről.
Az ingyenesen látogatható, regisztrációhoz nem kötött előadás a joghallgatók mellett mindazoknak szól, akiket érdekelnek a bűnügyek és a kriminalisztika kulisszatitkai.