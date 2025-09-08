szeptember 8., hétfő

Kriminalisztikai előadás

1 órája

A véletlen is döntő lehet egy nyomozás során

Címkék#kriminalisztika#PTE Állam-és Jogtudományi Kar#szerencse#regisztráció#bűnügy

Lehet-e a véletlen a „legnagyobb rendőr”? Hogyan buknak el a tettesek saját hibáikon, és miként fordíthatja meg egy apró szerencse a nyomozás menetét? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Prof. dr. habil. Fenyvesi Csaba szeptember 26-i előadása a Kutatók Éjszakáján.

Bama.hu
A véletlen is döntő lehet egy nyomozás során

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Lysenko Andrii

A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Molnár Kálmán nagy előadótermében 21 órakor kezdődő program látványos példákon keresztül mutatja be, miként segítheti a bűnüldözést a véletlen – legyen szó elkövetői hibáról, váratlan fordulatról vagy egy zseniális nyomozói ötlet eredményéről.

Az ingyenesen látogatható, regisztrációhoz nem kötött előadás a joghallgatók mellett mindazoknak szól, akiket érdekelnek a bűnügyek és a kriminalisztika kulisszatitkai.

 

