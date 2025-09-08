A véletlen is döntő lehet egy nyomozás során

A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Molnár Kálmán nagy előadótermében 21 órakor kezdődő program látványos példákon keresztül mutatja be, miként segítheti a bűnüldözést a véletlen – legyen szó elkövetői hibáról, váratlan fordulatról vagy egy zseniális nyomozói ötlet eredményéről.

Az ingyenesen látogatható, regisztrációhoz nem kötött előadás a joghallgatók mellett mindazoknak szól, akiket érdekelnek a bűnügyek és a kriminalisztika kulisszatitkai.