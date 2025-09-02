Akinek nincs iskola, most mulathat!

Mozi

Uránia Mozi: Csupasz pisztoly (16.00), Rajtakapva (17.50), Rózsák háborúja (20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Apáca a városban (13.30, 17.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (13.15, 16.40), Csupasz pisztoly (13.00, 16.10, 18.15, 20.15), Egérfutam (14.15), F1 – A film (19.30), Fegyverek (17.20, 19.50), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.10), Hozd vissza őt (15.00, 19.50), Így neveld a sárkányodat (17.00), Jurassic World: Újjászületés (14.15, 20.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (16.20), Már megint nem férek a bőrödbe (17.30), Rajtakapva (13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Rosszfiúk 2. (13.50, 15.20, 18.00, 20.00), Rózsák háborúja (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Senki 2. (15.30, 18.30, 20.30), Spermageddon (19.30), Süncsinálta hős (14.50), Többesélyes szerelem (13.00, 14.50, 17.15, 19.40), Utazásból bukó (13.20).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Alaska (Ukrán társulat előadás-rekonstrukciója a JESZ egyetemista csapatával együttműködve (19.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Szent István tér): Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (14.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Bridzs-Slem Klub (9.00), Senior Örömtánc Ildikóval (11.00), Énekvarázs (15.30), Pályaválasztási tanácsadó (16.00), P-AGE Tudatos Öregedés Klub (17.00).

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 14.): „Lehetséges testek / Lokart 3.0” című kiállítás. A LOKART 2025-ös, harmadik kiadásának a tematikus fókuszában a test, egészen pontosan a kortárs képzőművészet különböző generációinak test-képes és test-képe és test-értelmezése áll. Kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 21-ig, kedd–csütörtök: 13.00–18.00-ig, péntek–vasárnapig: 11.00–18.00 óráig.

Pécs (Dömörkapu): Meseerdő. Egy tematikus mesepark, ahol Radnai Éva és Császár Levente pécsi meseírók Dömör király című története vezet minket végig. A 12 állomásból álló vidám park mindig nyitva, a belépés ingyenes.

Tettye Oktatási Központ (Tettye tér 8.): DDNP Klub: Az év fája, a korai juhar. Előadó: Merkei Gábor. Az előadás ingyenes (17.00).



