szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

14°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kalandok

1 órája

Amerikába is eljutott a Busó Iskola, a világ magyarságához viszi el a hagyományt Rosta Endre

Címkék#USA#busó#hagyomány

Évente több száz gyermek fordul meg a Busóudvarban működő Busó Iskolában, a helyiek mellett az ország minden szegletéből érkezve, ahol a félkész álarcokat közösen fejezik be velük, az alkotás közben pedig a hagyományokról beszélgetnek. Az iskola „direktora", Rosta Endre a közelmúltban az USA-ban és Svédországban is tartott foglalkozásokat az ott élő magyar gyerekeknek, s megdöbbentette, milyen érdeklődéssel fogadták. Célja, hogy a világban szétszórtan élő magyar fiatalok közül minél többen megismerkedhessenek a busójárással.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
Amerikába is eljutott a Busó Iskola, a világ magyarságához viszi el a hagyományt Rosta Endre

Rosta Endre mohácsi maszkfaragót, népi iparművészt, a Busóudvar vezetőjét nyughatatlan emberként is lehetne jellemezni: újabb és újabb ötletekkel rukkol elő, hogy a busójárás hagyományát még sok-sok nemzedéken át őrizzék a helyiek, s a máshol élők közül is minél többen megismerhessék. Jön-megy, mindenhol ott van, ahol érdemben tehet az ügyért, mindeközben farag saját műhelyében, de ha kell, sokac babot, mohácsi halászlét is főz a vendégeknek, persze mindezt nem „muszájból", hanem azért, mert szerencsésnek érzi magát, hogy azzal foglalkozhat, ami a hobbija is.
Most pedig újabb fába vágta a fejszéjét.

– Soha nem fárad el?
– Ó, dehogynem. Olyankor kimegyek horgászni a Dunára, hiszen az mindig itt van.
A Busó Iskolával a közelmúltban New-Yorkban és Bostonban járt, valamint a svédországi Borasban is. Hogyan jutottak el ezekre a helyekre?
– Az ottani magyarság meghívására érkeztünk, egy alapítvány támogatásával.
Az ember azt gondolná, hogy a világ vagy Európa másik felén a mohácsi busójárásról beszélve úgy nézhettek Önre, mintha a Marsról érkezett volna.
– Őszintén szólva, én sem tudhattam, hogyan fogadnak majd. Éppen ezért elképesztő meglepetés volt, hogy az ottani fiatalok - akik szüleikkel vagy Magyarországról vándoroltak ki vagy már ott születtek - többsége számára egyáltalán nem ismeretlen a mohácsi hagyomány, szinte biztos, hogy már hallottak róla, testközelből viszont még nem élték meg. Úgy gondolnak rá, mint ami az övék is, a magyarságtudatok része, s ez roppant jó érzéssel tölt el.
Pontosan hogyan zajlanak ezek a foglalkozások?
– Lényegében egy workshopot kell elképzelni, egy kézműves foglalkozást. Mindenki elkészíthette a saját kicsi busómaszkját, a gyerekek és a felnőttek is felölthették a busók ruháját, ez hatalmas élmény volt számukra. Rengeteg szelfi készült, azokon keresztül a világhalón is terjed a mohácsi népszokás híre.
Az internet használata amúgy sem áll távol Öntől, rendkívül aktív a közösségi felületeken.
– Ennek is a hagyományok továbbörökítése a célja. A legfontosabb, hogy a fiatalok megismerjék a kultúrát, amelyre mi, mohácsiak rendkívül büszkék lehetünk. A gyerekek nagyon is fogékonyak erre, egyre inkább azok, de meg is kell tudni szólítani őket, meg kell találni velük a hangot, erre pedig jó terep az internet, nem szabad kihagyni ezt a ziccert sem.
Lesz folytatása a külföldi előadásoknak?
– Bízom benne, de ez elsősorban pénzkérdés. Ami viszont már biztos, hogy a New Yorkban nyíló Magyar Múzeumban helyet kap a busójárás is, külön részlegen bemutatva azt. Szeretném azt is elérni, hogy ne csak mi, hanem például a mohácsi ifjú, tehetséges népzenészek is eljuthassanak a világ minél több pontjára, ahol magyarok élnek, mi több, nem is csak a helyiek, hanem a hagyományok ápolói szerte az országból. Erre kiváló alkalom lehet egy olyan workshop, ahol a kereslet és a kínálat egymásra találhat, remélem, hamarosan ez is megvalósul. Részünkről további célpont lehet még Kína, ott is szeretnénk bemutatni a busójárást. Ha megvalósul, az hatalmas turisztikai távlatokat is nyithatna Mohács számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu