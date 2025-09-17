szeptember 17., szerda

Az idei évad első bemutatójára készül a Pécsi Nemzeti Színház

Szeptember 20-án a Pécsi Nemzeti Színház bemutatja Molnár Ferenc klasszikus regényének zenés színpadi adaptációját, A Pál utcai fiúkat.

Jusztin Levente
A VIDOR Fesztiválon aratott sikereket a pécsi színház

Fotó: Kovács Liliána

A Dés László zenéjével, Geszti Péter dalszövegeivel és Grecsó Krisztián szövegkönyvével született darab 2016-os ősbemutatója óta folyamatosan telt házzal fut országszerte. A pécsi változatot Vincze Balázs rendezi, aki a Pécsi Balett társulatát is bevonja az előadásba, így a zene és a szöveg mellett a koreográfia is meghatározó szerepet kap. A történet egyszerre idézi fel a gyerekkor nosztalgiáját és szól időtlen kérdésekről: szabadságról, barátságról, összetartozásról. A klasszikus figurák – Nemecsek, Boka, Áts Feri – és a regényből szállóigévé vált kifejezések új életre kelnek a színpadon.
 

 

