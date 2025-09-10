Minikoncert
3 órája
Az X-Faktor győztese lép fel az egyik pécsi iskolában
Oláh Gergő énekes szeptember 12-én, pénteken 11 órától motivációs előadást és minikoncertet tart a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tornatermében (Pécs, Török István utca 13.). Az eseményen részt vesz dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos is.
