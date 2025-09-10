szeptember 10., szerda

Minikoncert

3 órája

Az X-Faktor győztese lép fel az egyik pécsi iskolában

Címkék#Dr Hoppál Péter#X-Faktor#Oláh Gergő#minikoncert#Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Bama.hu

Oláh Gergő énekes szeptember 12-én, pénteken 11 órától motivációs előadást és minikoncertet tart a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tornatermében (Pécs, Török István utca 13.). Az eseményen részt vesz dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos is.

 

