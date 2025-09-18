2 órája
Mindegyik korosztálynak szórakozást kínál a Bóbita Bábszínház az új évadban
Megkezdődött a Pécs legnívósabb bábszínházának 2025/2026-os évada, amely idén is színes programkínálattal várja a legkisebbektől a felnőttekig a közönséget. A Bóbita Bábszínház új évada több generáció számára kínál tartalmas kikapcsolódást.
Szeptemberben két új előadással nyitotta meg a pécsi Bóbita Bábszínház az új évadot: a Ali király ünnepi vacsorája és a legkisebbeknek szóló Körbe, körbe, karikába című produkció debütált, amelyek máris nagy sikert arattak a közönség körében. Októbertől a Répa mese felújított verziója várja a gyerekeket, tavasszal pedig két további újdonság, a MacbeTT és az Amália kerül színpadra.
Egy sikeres évad után újabb izgalmakat ígér a Bóbita Bábszínház
A repertoárban több közkedvelt előadás is megmaradt. A három éven aluliak számára továbbra is elérhetők a Pöttömszínházi produkciók, mint a Szivárványhinta, a Tipegő-topogó vagy a Ki lakik az asztal alatt?. A 4–10 éveseknek szóló bábelőadások között megtaláljuk az Aranyszívű Juliskát, a Pöttöm Pannát vagy épp A kőszív című darabot. A nagyobb korosztályt a 14 év felettieknek szóló Apa, anya, én és Az ajándék várja.
A színház szabadtéri programjai is különleges élményt nyújtanak: az Ördögszántotta hegy gólyalábas játék, az óriásbábos vonulás vagy a tematikus játszótérként működő Királyfik és királylányok mind-mind a közös élményeket erősítik.
A bérletkínálat változatos: a Táltos bérlet négy, a Boszorka bérlet három, míg a Tündér bérlet két előadásra szól. A jegyárak 2000 és 3500 forint között mozognak, ráadásul az árak a Bábmúzeum belépőjét is tartalmazzák. A bábszínház kézműves foglalkozásokat is kínál, ahol a gyerekek maguk is kipróbálhatják a bábkészítés fortélyait.
A Bóbita Bábszínház új évada tehát minden korosztály számára tartogat meglepetéseket, és nemcsak színházi, hanem közösségi élményt is kínál. Aki családdal érkezik, a Tüke Kártyával még kedvezményt is kaphat.