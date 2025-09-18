Mindegyik korosztálynak szórakozást kínál a Bóbita Bábszínház az új évadban

Szeptemberben két új előadással nyitotta meg a pécsi Bóbita Bábszínház az új évadot: a Ali király ünnepi vacsorája és a legkisebbeknek szóló Körbe, körbe, karikába című produkció debütált, amelyek máris nagy sikert arattak a közönség körében. Októbertől a Répa mese felújított verziója várja a gyerekeket, tavasszal pedig két további újdonság, a MacbeTT és az Amália kerül színpadra.

Sramó Gábor a Bóbita Bábszínház előző évadát is sikeresnek vélte, reményei ugyanazok a mostanival kapcsolatban is

Fotó: Kovács Liliána

Egy sikeres évad után újabb izgalmakat ígér a Bóbita Bábszínház

A repertoárban több közkedvelt előadás is megmaradt. A három éven aluliak számára továbbra is elérhetők a Pöttömszínházi produkciók, mint a Szivárványhinta, a Tipegő-topogó vagy a Ki lakik az asztal alatt?. A 4–10 éveseknek szóló bábelőadások között megtaláljuk az Aranyszívű Juliskát, a Pöttöm Pannát vagy épp A kőszív című darabot. A nagyobb korosztályt a 14 év felettieknek szóló Apa, anya, én és Az ajándék várja.

A színház szabadtéri programjai is különleges élményt nyújtanak: az Ördögszántotta hegy gólyalábas játék, az óriásbábos vonulás vagy a tematikus játszótérként működő Királyfik és királylányok mind-mind a közös élményeket erősítik.

A bérletkínálat változatos: a Táltos bérlet négy, a Boszorka bérlet három, míg a Tündér bérlet két előadásra szól. A jegyárak 2000 és 3500 forint között mozognak, ráadásul az árak a Bábmúzeum belépőjét is tartalmazzák. A bábszínház kézműves foglalkozásokat is kínál, ahol a gyerekek maguk is kipróbálhatják a bábkészítés fortélyait.

A Bóbita Bábszínház új évada tehát minden korosztály számára tartogat meglepetéseket, és nemcsak színházi, hanem közösségi élményt is kínál. Aki családdal érkezik, a Tüke Kártyával még kedvezményt is kaphat.