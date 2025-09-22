szeptember 22., hétfő

Címkék#Szendrő József-díj#Pécsi Nemzeti Színház#színművész

Bravó! Átadták a Pécsi Nemzeti Színház egyik legnívósabb díját

Kállai Gergely színművész kapta idén a Szendrő József-díjat, amelyet szeptember 20-án, a Pál utcai fiúk bemutatója előtt vehetett át a Pécsi Nemzeti Színház igazgatójától, Lipics Zsolttól. 

A rangos elismerést 1991-ben alapította Szendrő József emlékére Máthé Erzsi és Lengyel György, és minden évben a társulat tagjai titkos szavazással döntik el, ki nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt.

Kállai pályája különleges: kezdetben a színház énekkarában dolgozott, onnan lépett elő színésszé, mára pedig a társulat meghatározó tagjává vált. Olyan fontos szerepeket játszik, mint például az Anconai szerelmesek 2. egyik központi figurája. A fiatal művész a színművészetin is képezte magát, ahol drámainstruktor–színjátékos szakon végzett, így szakmai tudását folyamatosan gyarapítja. A Szendrő-díj elnyerése újabb mérföldkő karrierjében.

 

