Csak a legnagyobb rajongók ismerik fel mind a 11 legendás énekest - te köztük vagy?
Régi időket megelevenítő fotókból állítottunk össze egy különleges válogatást. Mindegyiken egy-egy legendás magyar énekes látható, a feladat pedig az, hogy felismeri-e őket fiatalkori megjelenésük alapján. Tegye próbára magát kvízünkben! Az viszont aligha kérdés, hogy Záray Márta és Vámosi János, Szécsi Pál, Koós János vagy Aradszky László slágereit szívesen hallgatja mindenki.
Felismered mind a 11 legendás énekest kvízünkben? Ezen a képén két kedvencünk is látható.
Fotó: Fortepan, Hunyadi József
A hazai könnyűzene bővelkedett kiváló előadókban, zenekarokban és örökzöld dalokban, melyek közül sokat ma is szívesen dúdolunk. Most 11 ismert sztár fiatalkori fotóját válogattuk össze. Vajon ráismer az énekesekre a régi fényképeken?
A legendás számokat biztosan hallotta már – hiszen ki ne folytatná ösztönösen a sort, ha felcsendül: „Isten veled, édes Piroskám”, „Nem csak a húszéveseké a világ” vagy „Egy szál harangvirág”?
Kattintson és játsszon velünk: találja ki, kik szerepelnek a retró fotókon!
A képek forrásai, adományozói: Bauer Sándor, Hunyady József, Szalay Zoltán, Bojár Sándor, Főfotó – a Fortepan gyűjteményéből.