Más megvilágítás

2 órája

Csakazértis: Todorovits Rea Pécsre érkezik

#Csakazértis#Todorovits Rea#Pécs#szakember

Vannak esték, amelyek után nem ugyanaz az ember megy haza, aki megérkezett. Nem azért, mert hirtelen minden problémánk megoldódik, hanem mert más megvilágításban kezdjük látni az életünket. Október 16-án 18 órától Pécsen, a Tudásközpontban pontosan egy ilyen alkalom vár ránk.

Tóth Viktória


Fotó: T. R.

Todorovits Rea író, mentálhigiénés szakember Csakazértis című előadása nem ígér varázspálcát, sem gyors receptet a boldogságra. De megmutatja, hogyan lehet a nehézségeinkben értelmet találni, és hogyan válhat a gyengeségből erő, a bizonytalanságból iránytű. Egy olyan találkozás, ahol az ember hirtelen felismeri: nem vagyok egyedül a kérdéseimmel, és sokkal több van bennem, mint gondoltam.

Ez az este lehet az a pont, ahol valami átértékelődik bennünk. Amikor a pofonok helyett a lehetőségeket kezdjük látni, amikor a múlt sebei nem csak fájnak, hanem alakítanak. És talán éppen ott, a nézőtéren születik meg bennünk egy csendes döntés: hogy másképp nézünk magunkra másnaptól. Mindenkit várnak az eseményre.

 

