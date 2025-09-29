3 órája
Csakazértis: Todorovits Rea Pécsre érkezik
Vannak esték, amelyek után nem ugyanaz az ember megy haza, aki megérkezett. Nem azért, mert hirtelen minden problémánk megoldódik, hanem mert más megvilágításban kezdjük látni az életünket. Október 16-án 18 órától Pécsen, a Tudásközpontban pontosan egy ilyen alkalom vár ránk.
Fotó: T. R.
Todorovits Rea író, mentálhigiénés szakember Csakazértis című előadása nem ígér varázspálcát, sem gyors receptet a boldogságra. De megmutatja, hogyan lehet a nehézségeinkben értelmet találni, és hogyan válhat a gyengeségből erő, a bizonytalanságból iránytű. Egy olyan találkozás, ahol az ember hirtelen felismeri: nem vagyok egyedül a kérdéseimmel, és sokkal több van bennem, mint gondoltam.
Ez az este lehet az a pont, ahol valami átértékelődik bennünk. Amikor a pofonok helyett a lehetőségeket kezdjük látni, amikor a múlt sebei nem csak fájnak, hanem alakítanak. És talán éppen ott, a nézőtéren születik meg bennünk egy csendes döntés: hogy másképp nézünk magunkra másnaptól. Mindenkit várnak az eseményre.