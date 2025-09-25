Csütörtöki programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Túlagyalt randevú (17.00), Szex (17.30), Egyik csata a másik után (19.00), Szerelem (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Démonok között: Utolsó rítusok (16.00), BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue (18.30), Egyik csata a másik után (20.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (20.15), Az elrabolt lány (17.45, 20.15), Csupasz pisztoly (15.30), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (15.10, 17.45, 20.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (17.20), Egyik csata a másik után (13.40, 15.30, 16.50, 18.40, 20.00), Fesztiválország (15.15), Hívatlanok – Második fejezet (15.45, 18.30, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (14.30, 16.00), Kontakt (16.15, 19.45), Lili és a kenguru (13.20), Lilo és Stitc – A csillagkutya (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.00, 07.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (13.30, 15.45), Többesélyes szerelem (13.40, 19.45), Túlagyalt randevú (18.00).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A Pál utcai fiúk – zenés játék két felvonásban (19.00).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér (Király u. 9.): Senior Játszóház. A foglalkozások alapja minden esetben a játék, humor, jókedv és az együttműködés (10.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub: Bozó Pál: „ Multiverzum” című fotókiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. október 10-ig, hétköznap 9.00-16.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Kortárs Filozófiai Szabadegyetem. Demeter Tamás filozófus: „A sokarcú védőszent: Hume-i inspirációk a kognitív- és a társadalomtudományokban” címmel (17.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Egy kis esti fizika. Dr. Nagy Péter előadása: „Így dolgozik a tudomány” címmel (19.00).

Nappali (Király u. 23-25.): Bohaj táncház. Meghívunk minden néptánc és népzene iránt érdeklődőt, a zenét Zoltán Csaba és a Bohaj Zenekar szolgáltatják. A belépés ingyenes (20.00).

Pécsi Pagony (Széchenyi tér 2.): 8 éves A Pécsi Pagony. 8 éves lett Pécs első és egyetlen Pagony gyerekkönyv- és játékboltja. Ünnepeljünk együtt (9.30).