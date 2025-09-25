szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

16°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baranya

2 órája

Csütörtöki programajánló

Címkék#népzene#filozófus#nemzet#játék#humor

Bama.hu

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Túlagyalt randevú (17.00), Szex (17.30), Egyik csata a másik után (19.00), Szerelem (20.00).  

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Démonok között: Utolsó rítusok (16.00), BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue (18.30), Egyik csata a másik után (20.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (20.15), Az elrabolt lány (17.45, 20.15), Csupasz pisztoly (15.30), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (15.10, 17.45, 20.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (17.20), Egyik csata a másik után (13.40, 15.30, 16.50, 18.40, 20.00), Fesztiválország (15.15), Hívatlanok – Második fejezet (15.45, 18.30, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (14.30, 16.00), Kontakt (16.15, 19.45), Lili és a kenguru (13.20), Lilo és Stitc – A csillagkutya (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.00, 07.30, 20.00),  Rosszfiúk 2. (13.30, 15.45), Többesélyes szerelem (13.40, 19.45), Túlagyalt randevú (18.00).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A Pál utcai fiúk – zenés játék két felvonásban (19.00).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér (Király u. 9.): Senior Játszóház. A foglalkozások alapja minden esetben a játék, humor, jókedv és az együttműködés (10.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub: Bozó Pál: „ Multiverzum” című fotókiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. október 10-ig, hétköznap 9.00-16.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Kortárs Filozófiai Szabadegyetem. Demeter Tamás filozófus: „A sokarcú védőszent: Hume-i inspirációk a kognitív- és a társadalomtudományokban” címmel (17.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Egy kis esti fizika. Dr. Nagy Péter előadása: „Így dolgozik a tudomány” címmel (19.00).

Nappali (Király u. 23-25.): Bohaj táncház. Meghívunk minden néptánc és népzene iránt érdeklődőt, a zenét Zoltán Csaba és a Bohaj Zenekar szolgáltatják. A belépés ingyenes (20.00).

Pécsi Pagony (Széchenyi tér 2.): 8 éves A Pécsi Pagony. 8 éves lett Pécs első és egyetlen Pagony gyerekkönyv- és játékboltja. Ünnepeljünk együtt (9.30).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Stand up Comedy Show. Fellépők: Orosz Gyuri, Redenczki Marcsi, Lorán Barnabás (19.00).

PKK Patacsi Művelődési Ház (Fő u. 20.): Montessori percek. Montessori módszerrel ismerkedhetnek meg a babás-, kisgyermekes anyukák játékos foglalkozások formájában (10.00).


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu