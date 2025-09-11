Csütörtöki programsoroló

Mozi

Uránia Mozi (Hungária út 19.): A hosszú menetelés (15.30), Downton Abbey: a nagy finálé (17.40), Démonok között: Utolsó rítusok (20.00).

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Downton Abbey: A nagy finálé (17.30), Bonzsúr, Svájc! (18.00), Jimmy Jaguár (20.00), Egy fényképész napja (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (16.00), 18.00, 20.15), Csupasz pisztoly (14.10, 18.10), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.00, 14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (13.15, 17.15, 19.45), F1 – A film (14.45), Lili és a kenguru (16.00), Nászkáosz (13.00), Páratlan párosok (13.50, 18.20), Rajtakapva (19.45), Rosszfiúk 2. (13.00, 15.15, 17.30), Rózsák háborúja (15.00), Senki 2. (20.30), Többesélyes szerelem (15.40, 20.00), Világvége után (17.45, 20.00).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Godot-ra várva (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 14.): Pannon Filharmonikusok: Még egy esély! I. koncert (10.00), Pannon Filharmonikusok: A Hangfestő. A Kodály-bérlet koncertje. Szenvedély, szépség, vágyak és érzelmek: fénylő ünnepi színek, lágy szólóhangszerek és egy zeneszerző-festő hangszínei (19.00).

Pécs: Zeneszüret Fesztivál. Programok: Belváros: Müszi-Tér, előadók: Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium növendékei (17.00), Tettyei Romok: Mozdulatokba öltözve (19.00), Rózsakert: Szűretlen zeneszüret – nyitókoncert (20.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Metronóm Jazz Klub: Szabó Dániel Quintet. Szabó Dániel – zongora, Ávéd János – szaxofonok, klarinét, ifj. Tóth István – nagybőgő, Szabó Dániel Ferenc – dob (20.00).

Turmix

JPM Természettudományi Múzeum (Szabadság u. 2.): Az illusztrációk aranykora. A Rippl-Rónai Múzeum Könyvgyűjteményének és Rovargyűjteményének anyagaiból álló időszaki tárlat az újkori művészi szintű természettudományos ábrázolásnak állít emléket. A kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 27-ig, keddtől–szombatig 10.00–16.00 óráig.