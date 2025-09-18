Csütörtöki programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Downton Abbey: A nagy finálé (17.30), Drágakövek (17.30), Fesztiválország (20.00), A mohikán (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Kiskedvencek elszabadulva (15.30), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.30), Démonok között: Utolsó rítusok (20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (17.45, 20.20), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (13.10), Csupasz pisztoly (16.00, 20.00), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.20, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 18.50, 20.15), Dowton Abbey: A nagy finálé (18.00), F1 – A film (14.45), Fesztiválország (14.30, 18.00), Jurassic World: Újjászületés (13.15), Kiskedvencek elszabadulva (13.50, 16.40, 18.30), Kontakt (15.45, 18.10, 20.00), Lili és a kenguru (16.00), Nászkáosz (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Páratlan párosok (13.45), Rajtakapva (20.30), Rosszfiúk 2. (13.00, 15.10, 17.20), Többesélyes szerelem (19.40), Világvége után (20.30).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Halál, filozófia, művészet” című előadás. Előadók: dr. Barcsi Tamás filozófus, Kanyar Adrienn zongoraművész-tanár (17.00).

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): A Kodály Központ kulisszatitkai. Tekintse meg idegenvezetéssel a Kodály Központ Európában egyedülálló, világszínvonalú épületét (17.30).

Pécs (Széchenyi tér): Pécsi Napok 2025. Programokból: Arad Napja (19.00), Vad Fruttik koncert. Tagok: Likó Marcell – ének, gitár, Kerekes Gergely – gitár, Dexter – basszusgitár, Tokár Gábor Ficture – dobok (21.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Épületkomplexum): XIV. Tudományfesztivál. Programokból: Pirogránit udvar: hidrogénes bicikli, Toyota járműtechnológia, Élménytér: Sony & Fotoplus – Ahol a tudomány találkozik a kreativitással, Így készül egy űrprojekt, Mi a pneumatika?, Gokart szimulátor, Infotér: EDUC Európai Egyetemi Szövetség, Europe Direct Baranya Tájékoztató Központ, Mathias Corvinus Collegium, Pécsi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Projekttér: Robot VS. ember, avagy ki irányít valójában?, Zöld egyetem program, Hogyan építsünk műholdat?, Kiállítótér: AI megoldások alkalmazása a képzőművészetben, Mecsekerdő: Erdei adok-kapok a mindennapokban, avagy a fenntartható erdőgazdálkodás kulisszatitkai, ökopresszó, Panoráma terem: Robotika Pécs – Ahol a BIT-ek életre kelnek, Baptista Szeretetszolgálat Robotika tehetségprogram, Hogyan jutunk el a Marsra, Színpad: Az vagy, amit megeszel: mikroműanyagok az étrendben, Hackerek és Háborúk, Szerezd vissza a családodat, Hogyan építsünk műholdat? (9.00).