Csütörtökön téged is vár Szigetvár

Mozi

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Rajtakapva (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.40, 20.10).

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Jane Austen tette tönkre az életemet (18.00), Bonzsúr, Svájc! (18.00), Orlando (20.00), Rajtakapva (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): Apáca a városban (16.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (14.10), Csupasz pisztoly (15.30, 20.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 19.00, 20.15), Egérfutam (13.20), F1 – A film (13.20, 19.15), Fegyverek (19.50), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.40), Így neveld a sárkányodat (13.10), Jurassic World: Újjászületés (16.30), Lili és a kenguru (13.00, 15.30, 18.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (17.40), Nászkáosz (18.40), Páratlan párosok (13.50, 17.50, 20.20), Rajtakapva (16.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (14.20, 17.20), Rózsák háborúja (16.00, 19.30), Senki 2. (20.30), Többesélyes szerelem (13.00, 15.40, 18.00, 20.00), Utazásból bukó (13.20).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Kimondhatatlan (17.30 és 19.30).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): XIX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. Miskolci Balett: Mayerling – Keringő a halálba (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Társasjáték Klub. Nyugdíjasoknak, a szellemi frissesség fenntartása és továbbfejlesztése céljából (10.00).

Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont (Széchenyi tér 12.): „A komlótól a korsóig” című kiállítás. Sörtörténetek Pécsett és a nagyvilágban. Megmutatjuk mi rejlik egy korsó sör mögött. A kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 14-ig (10.00).

m21 Galéria (Zsolnay Kulturális Negyed): Kortárs Junior az Én Testem, az Én Váram című kiállításon múzeumpedagógiai foglalkozás középiskolásoknak. Bővebb információ: +36-20/436-0163-as telefonszámon.

PKK Szent Mihály Közösségi Ház (Szabadságharc u. 1.): Kreatív Klub (15.00).

Roomli (Király u. 53.): Csütörtöki Mondókázoo. Éneklés és ritmusjátékok, mozgásos mondókák, meseolvasás (9.30).

Római Udvar (Jókai u. 11.): Baba-mama jóga. A babás jóga alatt anya és baba együtt töltődik. Mindenki kicsit másképp (9.30).  

Szigetvár: Zrínyi Napok 2025. Programokból: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás, emléktűzgyújtás, tűzgyűrű (12.00-tól)

© Minden jog fenntartva
