Pénteken elstartol Baranya egyik népszerű fesztiválja

A siklósi székhelyű „Fontos Vagy Nekünk” Egyesület 2025. szeptember 19–21. között immár 13. alkalommal rendezi meg a Drávaszögi Magyarok Fesztiválját, amely idén is gazdag programmal várja a közönséget.

Tóth Viktória

A Drávaszögi Magyarok Fesztiválja szeptember 19-én, pénteken 16 órakor kezdődik Máriagyűdön, a közösségi házban tartott nyitóünnepséggel. A vendégeket Szabó Balázs, a Máriagyűdi részönkormányzat vezetője, valamint Keszei Judit, az egyesület elnöke köszönti. Az ünnepi megnyitót követően Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke tart előadást „Trianon – a magyarság tragédiája” címmel. Ezután drávaszögi dallamok, táncok és prózai művek színesítik a programot.

Drávaszögi Magyarok Fesztiválja 2024-ben
A Drávaszögi Magyarok Fesztiválja 2024-ben is sikeres volt
Fotó: Mészáros Dávid

Az este 18.30 órakor a máriagyűdi református templomban folytatódik, ahol Csajághy György zenetanár, népzenekutató, tárogatóművész ad koncertet. Fellép még a „Fontos Vagy Nekünk” Egyesület kamarakórusa, valamint Palkó Liza, a Pécsi Művészeti Gimnázium tanulója klarinétszólóval.

Felvonulás és néptánc Szaván

A fesztivál második napján, szeptember 20-án, szombaton 14 órakor parádés felvonulással indul a program Szaván. A szavai focipályáról lovas fogatok és 14 hazai, illetve horvátországi néptánccsoport és énekes vonul végig a település utcáin a templom térig.

A vendégeket Vígh Imre, Szava polgármestere, valamint Novacsekné Fejér Klára, az egyesület alelnöke köszönti. Ezt követően 15.30 órától amatőr néptánccsoportok bemutatója várja a közönséget a református templom előtti téren.

Kórustalálkozó Siklóson

A zárónapon, szeptember 21-én, vasárnap 14 órától a siklósi református templomban kerül sor az egyházi és világi kórusok fellépésére, amely méltó lezárása lesz a háromnapos programsorozatnak. A magyar és horvát kórusok mellett idén először a vajdaságból is érkezik kórus. Köszöntőt mond Riegl Gábor polgármester.

Mi is a Drávaszögi Magyarok Fesztiválja?

A Drávaszögi Magyarok Fesztiválja minden évben a magyarországi és horvátországi Drávaszög településeinek kulturális és történelmi hagyományait hozza közel a közönséghez. A rendezvény a néptánctól a népdalokon át a templomi kamarakoncertekig kínál ízelítőt a térség értékteremtő és értékmegőrző közösségeinek munkájából – ezzel is szolgálva közös kultúránk ügyét.

 

