Érdekes, aktuális és hasznos témákkal
2 órája
Elindul a Kozármislenyi Családok Egyeteme előadássorozat
A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar és Kozármisleny Város Önkormányzata együttműködésében új programsorozat indul a Péccsel szomszédos kisvárosban.
A Kozármislenyi Családok Egyeteme című előadássorozat célja, hogy minden korosztály számára érdekes, aktuális és hasznos témákat hozzon közelebb, közös gondolkodásra és tanulásra invitálva a város lakóit - közölte az önkormányzat a honlapján.
Az előadások helyszíne: Kozármislenyi Városháza, házasságkötő terem (Pécsi utca 124.). Kezdés: minden alkalommal, csütörtökönként 17:00 órakor; a részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
