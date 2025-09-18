szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

24°
+21
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdekes, aktuális és hasznos témákkal

2 órája

Elindul a Kozármislenyi Családok Egyeteme előadássorozat

Címkék#Kozármisleny Város Önkormányzat#Kozármislenyi Városháza#programsorozat

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar és Kozármisleny Város Önkormányzata együttműködésében új programsorozat indul a Péccsel szomszédos kisvárosban.

Bama.hu

A Kozármislenyi Családok Egyeteme című előadássorozat célja, hogy minden korosztály számára érdekes, aktuális és hasznos témákat hozzon közelebb, közös gondolkodásra és tanulásra invitálva a város lakóit - közölte az önkormányzat a honlapján.

Az előadások helyszíne: Kozármislenyi Városháza, házasságkötő terem (Pécsi utca 124.). Kezdés: minden alkalommal, csütörtökönként 17:00 órakor; a részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu