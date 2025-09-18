Elindul a Kozármislenyi Családok Egyeteme előadássorozat

A Kozármislenyi Családok Egyeteme című előadássorozat célja, hogy minden korosztály számára érdekes, aktuális és hasznos témákat hozzon közelebb, közös gondolkodásra és tanulásra invitálva a város lakóit - közölte az önkormányzat a honlapján.

Az előadások helyszíne: Kozármislenyi Városháza, házasságkötő terem (Pécsi utca 124.). Kezdés: minden alkalommal, csütörtökönként 17:00 órakor; a részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.