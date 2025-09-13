szeptember 13., szombat

Kornél névnap

28°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új évad

59 perce

Itt a lehetőség: ebben az évadban bárki szerephez juthat az Escargo Szobaszínháznál!

Címkék#dráma#Escargo Szobaszínház#művészet

Új évadra készül az Escargo Szobaszínház, amely a 2025/26-os szezonban is közvetlen, sokszínű és közösségformáló programokkal várja a látogatókat. Az évad egyik fő kulcsszava a közösség, hiszen az Escargo Szobaszínház célja továbbra is a nézők és alkotók közös élményteremtése.

Jusztin Levente

Az Escargo Szobaszínház a 2025/26-os évadban is arra törekszik, hogy a színház ne csupán előadások helyszíne legyen, hanem találkozási pont, ahol művészet és közösség találkozik. Az elmúlt évadban közel 12 ezer látogató vett részt a programokon, és több mint négyezren látták az előadásokat – ez a bizalom ad erőt az idei, még bővebb kínálathoz.

Escargo Szobaszínház Pécs
Megkezdi a 2025/26-os évadot az Escargo Szobaszínház
Fotó: Jusztin Levente

Tovább színesíti a közösségi terét az Escargo Szobaszínház

Az évad különlegességei között már karácsonykor két exkluzív est várható, míg a tavaszi bemutatók sorát Örkény István Tóték című klasszikusának dramatizált változata nyitja. Emellett színpadra kerül a Hitted volna… című kortárs darab, amely az emberi kapcsolatok törékenységét vizsgálja, valamint a Káin, Káin, amely az emberi felelősség és bűn kérdéseit feszegeti.

A közönség kedvencei közül több is visszatér, köztük a #apa #anya #én interaktív családi dráma, a bullying problémáját feldolgozó Bulli vagy nem bully, a Háy János műve alapján készült A hármas nincs!, valamint a szórakoztató Pár-kapcsolat és a humoros kvízjáték, a Mit ivott a magyar?.

Az állandó programok is sokszínűséget ígérnek: Pécsi Impro Show, Sopianae Slam Poetry Klub, nyitott színpadi estek, kvízjátékok és koncertek. A színház családokra is gondol: gyermekfoglalkozásokkal és zenés matinékkal várja a legkisebbeket.

Az idén a Pécsi Értéktárba bekerülő Escargo Szobaszínház küldetése változatlan: olyan közösségi tér maradni, ahol a különböző generációk együtt élhetik át a művészet erejét, és ahol a nézők nem csupán szemlélők, hanem aktív résztvevők is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu