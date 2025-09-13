Itt a lehetőség: ebben az évadban bárki szerephez juthat az Escargo Szobaszínháznál!

Az Escargo Szobaszínház a 2025/26-os évadban is arra törekszik, hogy a színház ne csupán előadások helyszíne legyen, hanem találkozási pont, ahol művészet és közösség találkozik. Az elmúlt évadban közel 12 ezer látogató vett részt a programokon, és több mint négyezren látták az előadásokat – ez a bizalom ad erőt az idei, még bővebb kínálathoz.

Megkezdi a 2025/26-os évadot az Escargo Szobaszínház

Fotó: Jusztin Levente

Tovább színesíti a közösségi terét az Escargo Szobaszínház

Az évad különlegességei között már karácsonykor két exkluzív est várható, míg a tavaszi bemutatók sorát Örkény István Tóték című klasszikusának dramatizált változata nyitja. Emellett színpadra kerül a Hitted volna… című kortárs darab, amely az emberi kapcsolatok törékenységét vizsgálja, valamint a Káin, Káin, amely az emberi felelősség és bűn kérdéseit feszegeti.

A közönség kedvencei közül több is visszatér, köztük a #apa #anya #én interaktív családi dráma, a bullying problémáját feldolgozó Bulli vagy nem bully, a Háy János műve alapján készült A hármas nincs!, valamint a szórakoztató Pár-kapcsolat és a humoros kvízjáték, a Mit ivott a magyar?.

Az állandó programok is sokszínűséget ígérnek: Pécsi Impro Show, Sopianae Slam Poetry Klub, nyitott színpadi estek, kvízjátékok és koncertek. A színház családokra is gondol: gyermekfoglalkozásokkal és zenés matinékkal várja a legkisebbeket.

Az idén a Pécsi Értéktárba bekerülő Escargo Szobaszínház küldetése változatlan: olyan közösségi tér maradni, ahol a különböző generációk együtt élhetik át a művészet erejét, és ahol a nézők nem csupán szemlélők, hanem aktív résztvevők is.