Óriási elismerés: az Év Kiállítása címre jelölték a pécsi múzeum tárlatát!

Ezt ne hagyja ki! Baranyai világszínvonal

Lenyűgöző – Minden várakozást felülmúl a Genius Loci, a Janus Pannonius Múzeum új kiállítása (VIDEÓ) Sokéves várakozás előzte meg a Széchényi téri, egykori régészeti múzeum újranyitását, illetve az új, állandó kiállítás elkészültét. A Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont „Genius Loci – A hely szelleme” tárlatára azonban megérte várni. Az izgalmas, látványos és interaktív bemutató felülírja mindazt, amit a múzeumokról hittünk.