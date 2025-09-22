57 perce
Óriási elismerés: az Év Kiállítása címre jelölték a pécsi múzeum tárlatát!
Rangos elismerésre esélyes a Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont állandó kiállítása: A hely szelleme bekerült az Év Kiállítása 2025 díj jelöltjei közé. A döntés hamarosan megszületik, addig is bárki megtekintheti a Széchenyi tér 12. alatt nyílt, 11 baranyai helyszínt és történelmi alakjaikat bemutató tárlatot.
Az örömteli hírt a Janus Pannonius Múzeum osztotta meg Facebook-oldalán. Korábban részletesen bemutattuk a Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpontban elkészült kiállítást. A Genius Loci – A hely szelleme interaktív, látványos bemutató, mely színművészek közreműködésével készült, s minden várakozást felülmúlt. Teljes cikkünket itt olvashatják.
Lenyűgöző – Minden várakozást felülmúl a Genius Loci, a Janus Pannonius Múzeum új kiállítása (VIDEÓ)Sokéves várakozás előzte meg a Széchényi téri, egykori régészeti múzeum újranyitását, illetve az új, állandó kiállítás elkészültét. A Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont „Genius Loci – A hely szelleme” tárlatára azonban megérte várni. Az izgalmas, látványos és interaktív bemutató felülírja mindazt, amit a múzeumokról hittünk.
A Genius Loci – A hely szelleme kiállítás tizenegy teremben idézi meg Baranya meghatározó helyszíneit és alakjait, ahol a múlt régészeti kincsei, történeti és néprajzi emlékei találkoznak interaktív elemekkel. A tárlat különlegessége, hogy a „géniuszokat” pécsi színművészek keltik életre, így személyes történeteken keresztül vezetnek végig az időn és téren.
Tavaly év végi kulturális összegzésünkben pedig egyértelműen az év legemlékezetesebb baranyai eseményének neveztük, amely világszínvonalú színvonalon mutatja be a megye múltját és szellemi örökségét.