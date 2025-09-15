1 órája
Egy extra baranyai program, aminél nem előny, de nem is kizáró ok az absztinencia
Van egy extra baranyai program, aminél nem előny, de nem is kizáró ok az absztinencia. Ez az extra baranyai program pedig nem más, mint az Európai Bordalfesztivál.
Ráadásul ez az extra baranyai program nagyon is közeleg, hiszen idén szeptember 19. és 21. között rendezik meg Baranyában a 29. Európai Bordalfesztivált. A hagyományosan nagy nagy felhabzással járó kulturális és hagyományőrző eseményen ebben az esztendőben négy ország énekegyüttese, több zenekar és néptánccsoport is fellép a Pécsen és a villányi borvidéken.
Az előzetes tájékoztatás szerint a 14. Villányi prémium bormustrával és a harmadik alkalommal zajló Bordalnok énekversennyel kiegészülő rendezvényen ezúttal a házigazda Bartók Béla Férfikar mellett olasz, angol és szlovák énekegyüttesek lépnek fel. A rendezvény évtizedes tapasztalata alapján bizton állítható, hogy ez az az esemény, amelyen nem feltétlenül előny, de semmiképpen nem kizáró ok a részvételre az absztinencia.
A vidám műfaj iránt érdeklődők a Pécsi Szimfonietta, a Zengő Együttes, a Misina Néptáncegyüttes, a Somogy Zenekar és a Pécsi Ércbányász Koncertfúvószenekar műsorait is meghallgathatják a programfolyam során. A fesztiválon az énekegyüttesekkel Kovács István basszus- és Bognár Szabolcs baritonénekes is fellép.
Extra baranyai programként felvonulást és pincekoncerteket is hoz az idei bordalfesztivál
A dalversenyről szóló előzetes tájékoztató szerint a fesztivál első napján a villányi borvidék ad otthont a programoknak: a Jammertal Pince lovagtermében megrendezett megnyitó után indul az énekesek felvonulása a villányi pincesoron a fesztivál együtteseivel, amelyek ezt követően pincekoncerteket tartanak.
Másnap gálakoncerten hallhatja a pécsi közönség a résztvevő együtteseket a pécsi Kodály Központban. A gálakoncertet megelőzően a 14. Villányi Prémium Bormustra színesíti a rendezvény programját. A Kodály Központ aulájában idén tíz villányi pincészet prezentálja borait.
A fesztivál zárónapjának délelőttjén a villány-siklósi borút településein adnak koncerteket a résztvevő együttesek, majd délután a pécsi Széchenyi téren a Pécsi Napok záró napjába bekapcsolódva, a Bor és Dal Ünnepén szüreti felvonulással, borkóstolással és a Népek bordalai és táncai elnevezésű rendezvénnyel zárják a programsorozatot.
A 29. Európai Bordalfesztivál részletes programja:
https://winesongfestival.hu/kovetkezofesztival
1. nap - szeptember 19. (péntek)
10:00 - III. Bordalnok Énekverseny döntője a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének Liszt-termében – nyilvános
(7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.)
https://www.facebook.com/events/1119470476779876/
Az Európai Bordalfesztivál különleges programjaként a látogatók idén is részt vehetnek a hangulatos Bordal Pincetúrán, ahol a bor és a dal egyedülálló harmóniája kel életre. A pincejárás során a közönség nemcsak a régió kiváló borait kóstolhatja meg, hanem élőben hallhatja a hagyományos bordalokat is autentikus környezetben.
https://borut.villanyiborvidek.hu/programok/bordal-pincetura-2025/
16:30 – 17.00 Megnyitó és nemzetközi bordalok mustrája a villányi Jammertal Borbirtok Lovagtermében
(7773 Villány, Baross Gábor u. 106.)
17:15 - Felvonulás a Villányi Pincesoron
Pincekoncertek és nyitott pince koncertek a villányi pincesoron
17:30-17:50 - Musica Aurea Kórus: Blum Pince
(7773 Villány, Baross Gábor u. 103.)
17:50-18:10 - Coro S'Ena Frisca: Günzer Tamás Pince-Borozó
(7773 Villány, Baross Gábor u. 79.)
18:00-18:30 - Simply English: Jackfall Bormanufaktúra
18:10-18:30 - Padragi Bányász Férfikórus: Gere Tamás & Zsolt Pincészete
(7773 Villány, Diófás u. 1.)
18:30-18:50 - Zengő együttes: Mandula Étterem és Bor-Bár
(7773 Villány, Diófás u. 4-12.)
18:40-19:00 - Tirnavia Vegyeskar: Bock Pince
19:00-19:40 - Bartók Béla Férfikar, Bordalnok Énekverseny résztvevői: Bock Pince
(7773 Villány, Batthyány Lajos. u. 15.)
Sztárvendég: Kovács István basszus – Magyar Állami Operaház művésze
2. nap - szeptember 20. (szombat)
16:00 - XIV. Villányi Prémium Bormustra a Kodály Központban
(7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.)
https://www.facebook.com/events/1653467725331058/
JEGYVÁSÁRLÁS
Elővételben: 6900 Ft, helyszínen 7900 Ft
Kombinált jegy elővételben (Gálakoncert + borkóstoló): 7900 Ft, helyszínen 8900 Ft
Jegyelővétel a Zsolnay Kulturális Negyed jegyirodájában és a jegymester.hu-n.
A kóstolópohár betétdíja helyszínen (készpénzben): 2000 Ft
19:00 - Gálakoncert a Kodály Központban
(7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.)
https://www.facebook.com/events/1653467725331058/
https://www.pfz.hu/koncert/1958/xxix-europai-bordalfesztival-galakoncert
I.rész Fellépnek a fesztivál résztvevői és az III. Bordalnok Énekverseny kategória győztesei
II. rész Meghívott vendégművészek, a Pécsi Szimfonietta és a Bartók Béla Férfikar és a férfikarok együttes produkciója
Balatoni Sándor: Szignál
Giuseppe Verdi: Don Carlos - Fülöp király áriája
Charles Gounod: Faust - Mephisto rondója
Giuseppe Verdi: A trubadúr - Cigánykórus
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő - Húzzad csak…
Kovács István – basszus
Bordalnok énekverseny kategóriagyőztesei
Zengő Együttes
Coro S’Ena Frisca (karig.: Dario Pinna) – Olaszország
Musica Aurea Vegyeskar (karig.: Béres Gábor) Ipolyság – Szlovákia
Simply English (karig.: Andy Rouse) – Magyarország
Tirnavia Vegyeskar (karig.: Michal Stahl) – Szlovákia
Padragi Bányász Férfikórus (karig.: Kanyárné Grünvald Petra) – Magyarország
Bartók Béla Férfikar (karig.: Lakner Tamás) – Magyarország – kórus
Pécsi Szimfonietta
Vezényel: Lakner Tamás, Erdélyi Dániel JEGYVÁSÁRLÁS
Gálakoncert I. rendű jegy: 2900 Ft
Gálakoncert II. rendű jegy: 1500 Ft
Kombinált jegy: 6900 Ft
Jegyelővétel a Zsolnay Kulturális Negyed jegyirodájában és a jegymester.hu-n.
3. nap - szeptember 21. (vasárnap)
Koncertek a Villány-Siklósi Borút településein
9:30
Tirnavia Vegyeskar (Trnava Nagyszombat): Villányi Református Templom
(7773 Villány, Batthyány Lajos u. 17.)
10:00
Padragi Bányász Férfikórus: Újpetre Templom
(7766 Újpetre, Kossuth u. 108.)
10:00
Coro S'Ena Frisca: Kistapolcai Szent Kereszt templom
(7823 Kistapolca, Szabadság u. 30.)
10:00
Musica Aurea Kórus: Kisharsányi Református Templom
(7800 Kisharsány, Kossuth u. 34.)
15:00 - Bor és Dal Ünnepe Pécsett - szüreti felvonulás, borkóstolók
(7621 Pécs, Széchenyi tér)
Népek Bordalai és Táncai – a fesztivál résztvevőivel, pécsi közreműködőkkel és a régió művészeti együtteseivel.
https://www.facebook.com/events/787111577174294
Fellépők:
III. Bordalnok Énekverseny döntősei - Magyarország
Bognár Szabolcs (bariton) - Magyarország
Bartók Béla Férfikar – Magyarország
Coro S'Ena Frisca - Olaszország
Musica Aurea Vegyeskar - Ipolyság - Szlovákia
Padragi Bányász Férfikórus – Magyarország
Tirnavia - Vegyeskar Trnava Nagyszombat – Szlovákia
Simply English - Anglia
Misina Néptáncegyüttes - Magyarország
Somogy Zenekar - Magyarország
Ércbányász Koncertfúvószenekar - Magyarország