Egy extra baranyai program, aminél nem előny, de nem is kizáró ok az absztinencia

Ráadásul ez az extra baranyai program nagyon is közeleg, hiszen idén szeptember 19. és 21. között rendezik meg Baranyában a 29. Európai Bordalfesztivált. A hagyományosan nagy nagy felhabzással járó kulturális és hagyományőrző eseményen ebben az esztendőben négy ország énekegyüttese, több zenekar és néptánccsoport is fellép a Pécsen és a villányi borvidéken.

Újra számos extra baranyai programot hoz az Európai Bordalfesztivál

Az előzetes tájékoztatás szerint a 14. Villányi prémium bormustrával és a harmadik alkalommal zajló Bordalnok énekversennyel kiegészülő rendezvényen ezúttal a házigazda Bartók Béla Férfikar mellett olasz, angol és szlovák énekegyüttesek lépnek fel. A rendezvény évtizedes tapasztalata alapján bizton állítható, hogy ez az az esemény, amelyen nem feltétlenül előny, de semmiképpen nem kizáró ok a részvételre az absztinencia.

A vidám műfaj iránt érdeklődők a Pécsi Szimfonietta, a Zengő Együttes, a Misina Néptáncegyüttes, a Somogy Zenekar és a Pécsi Ércbányász Koncertfúvószenekar műsorait is meghallgathatják a programfolyam során. A fesztiválon az énekegyüttesekkel Kovács István basszus- és Bognár Szabolcs baritonénekes is fellép.

Extra baranyai programként felvonulást és pincekoncerteket is hoz az idei bordalfesztivál

A dalversenyről szóló előzetes tájékoztató szerint a fesztivál első napján a villányi borvidék ad otthont a programoknak: a Jammertal Pince lovagtermében megrendezett megnyitó után indul az énekesek felvonulása a villányi pincesoron a fesztivál együtteseivel, amelyek ezt követően pincekoncerteket tartanak.

Másnap gálakoncerten hallhatja a pécsi közönség a résztvevő együtteseket a pécsi Kodály Központban. A gálakoncertet megelőzően a 14. Villányi Prémium Bormustra színesíti a rendezvény programját. A Kodály Központ aulájában idén tíz villányi pincészet prezentálja borait.

A fesztivál zárónapjának délelőttjén a villány-siklósi borút településein adnak koncerteket a résztvevő együttesek, majd délután a pécsi Széchenyi téren a Pécsi Napok záró napjába bekapcsolódva, a Bor és Dal Ünnepén szüreti felvonulással, borkóstolással és a Népek bordalai és táncai elnevezésű rendezvénnyel zárják a programsorozatot.