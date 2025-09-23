Fény derült Mozart titkára Pécsen

2025. október 15-én 19 órakor mutatják be a Mozart Titok című előadást, amelyen többek között a Virtuózok televíziós zenei verseny több előadója, mellettük Megyesi Schwartz Lúcia és Kovács István az operaház énekesei, valamint a Monarchia Szimfónikus Zenekar, a Collectivi Cantorum kórus és a Pécsi Művészeti Gimnázium balettosai kalauzolják el a résztvevőket egy különös világba.