1 órája
Fény derült Mozart titkára Pécsen
A Kerek Világ Alapítvány immáron 35 éve áll a fogyatékossággal élő emberek szolgálatában.
Iskolát, szociális intézményt, foglalkoztatást, segítő szolgálatot és lakásotthont egyaránt biztosítanak számukra.
2025. október 15-én 19 órakor mutatják be a Mozart Titok című előadást, amelyen többek között a Virtuózok televíziós zenei verseny több előadója, mellettük Megyesi Schwartz Lúcia és Kovács István az operaház énekesei, valamint a Monarchia Szimfónikus Zenekar, a Collectivi Cantorum kórus és a Pécsi Művészeti Gimnázium balettosai kalauzolják el a résztvevőket egy különös világba.
Maradandó élménnyel gazdagodnak, akik a jegymester.hu portálon vagy a Kodály Központ pénztáraiban jegyet váltanak a koncertre, amivel az alapítványt is támogatják. A bevételből az alapítvány intézményeiben a sajátos nevelési igényű gyermekek és fogyatékossággal élő felnőttek életminőségét tudják javítani.
