Sikeres Európai Bordalfesztivál

1 órája

Fiatal tehetségeket díjaztak csodás énekükért – íme a teljes névsor! (FOTÓK+VIDEÓ)

Címkék#főtér#közönség#esemény#kórus#fesztivál#borvidék

Fiatal tehetségeket is díjaztak a XXIX. Európai Bordalfesztivál keretén belül. Nagy sikert aratott a program, köztük a Bordalnok Énekverseny.

Mohay Réka

Három napon át szólt a dal Pécsett és Villányban: 2025. szeptember 19–21. között zajlott a XXIX. Európai Bordalfesztivál, amely idén is sokszínű programmal, teltházas koncertekkel és emlékezetes közösségi pillanatokkal ajándékozta meg a közönséget. A fesztivált többek közt támogatta a Magyar Művészeti Akadémia (MMA), szervezője a Pécsi Férfikar Alapítvány volt, melynek elnöke Hoffner Tibor, az MMA köztestületi tagja.

A  Bordalnok Énekverseny díjazottjai.
Fotó: Hetesko Studio


A rendezvény a fiatal tehetségeket megszólító Bordalnok Énekversennyel indult. A PTE Művészeti Kar Liszt termében zajló megmérettetésen három kategóriában mutathatták meg tudásukat a 18–30 év közötti énekesek. A zsűri döntése alapján az alábbi eredmények születtek:

I. Népdal – népies műdal kategória

1. helyezett megosztva: Takács Katalin és Radis Afrodité
3. helyezett megosztva: Hirth Dávid és Márton Anna Luca
Különdíj: Lőrincz Sára Hanna.
Második díjat ebben a kategóriában idén nem osztott ki a zsűri.

II. Operett – opera – musical kategória 

1. helyezett megosztva: Pap Gerda és Lelkes Gréta
2. helyezett megosztva: Magyarics Flóra és Szász Borisz
3. helyezett: Janó Attila

A világzene (énekelt vers) kategóriában a zsűri ebben az évben nem osztott ki helyezést.
A verseny célja idén is az volt, hogy kaput nyisson a fiataloknak a műfaj felé, s a fellépők bizonyították: a bordal élő hagyomány, amely újabb generációkat is meg tud szólítani.

Gálaest a Kodály Központban.
Fotó: Hetesko Studio

A fesztivál további programjai Villányban folytatódtak: pincekoncertek, „sétáló dalolások” és a borvidék különleges atmoszféráját kihasználó események hozták közel a közönséghez a bordalok világát. A Jammertal és a Bock pince falai között ezúttal is felejthetetlen élmény született.
Szeptember 20-án a Villányi Prémium Bormustra és a pécsi Kodály Központ gálája adta a fesztivál fő attrakcióját. Kovács István operaénekes előadása betegség miatt nem tudott megvalósulni, aki helyett a pécsi gyökerekkel is rendelkező, Kossuth-díjas Kováts Kolos, az MMA rendes tagja lépett fel. Több mint kétszáz közreműködő állt színpadra a Pécsi Szimfonietta kíséretével, az estet pedig a Zengő együttes és Bősze Ádám zenetörténész tette teljessé.

A közönség és a fellépők együtt énekeltek a főtéren

A fesztivál zárónapján, szeptember 21-én a kórusok a környék templomaiban vállaltak szolgálatot, majd a pécsi Széchenyi téren tartották a Bor és Dal Ünnepét. A nagyszabású program fellépői között szerepelt Bognár Szabolcs bariton, a Bartók Béla Férfikar, a szardíniai Coro S’Ena Frisca polifón kórus, a szlovákiai Musica Aurea Kórus és a TIRNAVIA Vegyeskar, továbbá a pécsi Misina Néptáncegyüttes, a Padragi Bányász Férfikórus, a Simply English, valamint a Pécsi Ércbányász Koncertfúvószenekar. A közönség a III. Bordalnok Énekverseny döntőseit is hallhatta: közönségdíjast is hirdettek, a nézők online voksolhattak a fellépőkre, akik közül a legtöbb szavazatot a mindössze tizenegy éves Lőrincz Sára Hanna kapta. A zenei kíséretben több alkalommal Balatoni Sándor, az MMA köztestületi tagja is közreműködött. Végül a fesztivál ötletgazdája, Lakner Tamás karnagy vezényletével a hallgatóság együtt dalolhatott a fellépőkkel. 

Lakner Tamás és a közönségdíjas Lőrincz Sára Hanna.
Fotó: Hetesko Studio

A XXIX. Európai Bordalfesztivál ismét bebizonyította: a bordalok nem csupán hagyományt, hanem közösséget, örömöt és kulturális értéket is jelent. A szervezők jövőre jubileumra készülnek, hiszen a harmincadik alkalom különleges ünneplést ígér.


 

 

