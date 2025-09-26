Fiatal tehetségeket díjaztak csodás énekükért – íme a teljes névsor! (FOTÓK+VIDEÓ)

Három napon át szólt a dal Pécsett és Villányban: 2025. szeptember 19–21. között zajlott a XXIX. Európai Bordalfesztivál, amely idén is sokszínű programmal, teltházas koncertekkel és emlékezetes közösségi pillanatokkal ajándékozta meg a közönséget. A fesztivált többek közt támogatta a Magyar Művészeti Akadémia (MMA), szervezője a Pécsi Férfikar Alapítvány volt, melynek elnöke Hoffner Tibor, az MMA köztestületi tagja.

A Bordalnok Énekverseny díjazottjai.

Fotó: Hetesko Studio



A rendezvény a fiatal tehetségeket megszólító Bordalnok Énekversennyel indult. A PTE Művészeti Kar Liszt termében zajló megmérettetésen három kategóriában mutathatták meg tudásukat a 18–30 év közötti énekesek. A zsűri döntése alapján az alábbi eredmények születtek:

I. Népdal – népies műdal kategória

1. helyezett megosztva: Takács Katalin és Radis Afrodité

3. helyezett megosztva: Hirth Dávid és Márton Anna Luca

Különdíj: Lőrincz Sára Hanna.

Második díjat ebben a kategóriában idén nem osztott ki a zsűri.

II. Operett – opera – musical kategória

1. helyezett megosztva: Pap Gerda és Lelkes Gréta

2. helyezett megosztva: Magyarics Flóra és Szász Borisz

3. helyezett: Janó Attila

A világzene (énekelt vers) kategóriában a zsűri ebben az évben nem osztott ki helyezést.

A verseny célja idén is az volt, hogy kaput nyisson a fiataloknak a műfaj felé, s a fellépők bizonyították: a bordal élő hagyomány, amely újabb generációkat is meg tud szólítani.

Gálaest a Kodály Központban.

Fotó: Hetesko Studio

A fesztivál további programjai Villányban folytatódtak: pincekoncertek, „sétáló dalolások” és a borvidék különleges atmoszféráját kihasználó események hozták közel a közönséghez a bordalok világát. A Jammertal és a Bock pince falai között ezúttal is felejthetetlen élmény született.

Szeptember 20-án a Villányi Prémium Bormustra és a pécsi Kodály Központ gálája adta a fesztivál fő attrakcióját. Kovács István operaénekes előadása betegség miatt nem tudott megvalósulni, aki helyett a pécsi gyökerekkel is rendelkező, Kossuth-díjas Kováts Kolos, az MMA rendes tagja lépett fel. Több mint kétszáz közreműködő állt színpadra a Pécsi Szimfonietta kíséretével, az estet pedig a Zengő együttes és Bősze Ádám zenetörténész tette teljessé.