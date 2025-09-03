Ha szerda, akkor ezek a kiállítások várnak rád

Mozi

Uránia Mozi: Senki 2. (16.00), Rózsák háborúja (17.50), Rajtakapva (20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Apáca a városban (13.30, 17.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (13.15, 16.40), Csupasz pisztoly (13.00, 16.10, 18.15, 20.15), Egérfutam (14.15), F1 – A film (19.30), Fegyverek (17.20, 19.50), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.10), Így neveld a sárkányodat (17.00), Jurassic World: Újjászületés (14.15, 20.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (16.20), Már megint nem férek a bőrödbe (17.30), Rajtakapva (13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Rosszfiúk 2. (13.50, 15.20, 18.00, 20.00), Rózsák háborúja (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Senki 2. (15.30, 18.30, 20.30), Spermageddon (19.30), Süncsinálta hős (14.50), Többesélyes szerelem (13.00, 14.50, 17.15, 19.40), Utazásból bukó (13.20).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Szenior örömtánc „60-as… 70-es…80-as…” Jó zenék, remek, egyszerű koreográfiák, kellemes fizikai igénybevétel, jó hangulat (10.00).

Komlóverzum Látogatóközpont (Komló, Városház tér 1.): Állandó kiállítások. „Fejezetek Komló múltjából” című helytörténeti kiállítás, A Mecsek természetvilága, A mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus. Nyitvatartás: keddtől-vasárnapig: 10.00-18.00 óráig.

PKK Apáczai Közösségi Ház (Tolsztoj u. 10.): Ezüstgyűszű Foltvarró Kör. A családias légkörű foglalkozásokon közösen, kézi varrással varrunk, saját anyagokból, saját eszközökkel (14.30).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): „Selyembe álmodott világ – Tündérvilág visszatér” című kiállítás. Szokolai-Lendvai Katalin selyemfestő kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 3-ig (10.00).

PKK Melinda Közösségi Ház (Melinda u. 1/1.): Dúdolda. Egy élmény-gazdag, interaktív, sok-hangszeres játék, zene-műhely (9.30).

Zsolnay Kulturális Negyed (Látogatóközpont): VR Univerzum. A VR Univerzumban különböző ügyességi, felfedező, meseszerű, sport vagy akár művészeti játékokat kínálunk a család minden tagjának (10.00).