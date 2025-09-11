2 órája
Történelmi dobásra készülnek a Janus Pannonius Múzeumnál
Pécs szeptember közepén igazi időutazásra készül: a Históriás Udvar falai között a középkor és a kora újkor elevenedik meg, ahol a látogatók nem csupán szemlélők, hanem résztvevők is lehetnek. A Kereszt és Félhold történelmi hétvége célja, hogy a hagyományőrzés segítségével a város múltja élményszerűen táruljon a közönség elé.
Pécs falai újra életre kelnek, a török katonák rohamoznak, Athinay Simon védői pedig minden erejükkel visszaverik az ostromot. A Janus Pannonius Múzeum idén először rendezi meg az Ostromnapot a Kereszt és Félhold történelmi hétvége keretében, ahol a történelem nem a könyvek lapjain, hanem a Históriás Udvar falai között elevenedik meg. A rendezvény látványos ütközetei, fegyverbemutatói és interaktív programjai nemcsak szórakoztatást ígérnek, hanem kézzel fogható hagyományőrzés megtapasztalását is.
Hagyományőrzés: a 16. századi csatajeleneteket és a mindennapokat láthatjuk
Szeptember 12-én és 13-án az ország minden tájáról érkező hagyományőrző csapatok népesítik be újra a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) udvarát. Az ingyenes rendezvényen látványos belvárosi fáklyás felvonulás és ostromjáték is várja a résztvevőket.
Pécs arculatát máig meghatározzák reneszánsz és török kori emlékei. Ezek nyomán kel életre a város múltja a Históriás udvarban – a Káptalan utca 5. (Múzeumutca) hangulatos belső terében.
A 14–16. századi nyüzsgő táborok világába csöppenve a látogatók megismerkedhetnek a késő középkor és a hódoltság korának viseleteivel, fegyvereivel, mindennapi életének eszközeivel és sok más érdekességgel.
Az ingyenes program keretében két felvonulással, tábori forgataggal, táncházzal, kézműves foglalkozásokkal, ostromjátékkal és előadásokkal várják az érdeklődőket szeptember 12-én, pénteken este és másnap, szombaton egész nap. A fáklyás történelmi menet Pécs belvárosában pénteken 21 órakor indul, a nappali vonulás szombaton 14 órakor lesz. Utána az ostromjátékra pedig a szervezők minden lelkes gyermeket várnak: kis hősöket, akik Athinai Simon oldalán együtt védhetik meg a várost a törökökkel szemben.
KERESZT ÉS FÉLHOLD HISTÓRIÁS UDVAR
(Pécs, Káptalan utca 5.)
2025. 09. 12. (péntek) – Kereszt és Félhold nyitónap és felvonulás
17:00 Tábornyitás
A Históriás udvart (Pécs, Káptalan utca 5.) újra benépesítik az ország minden tájáról érkező hagyományőrző csapatok. A katonai táborokban, harci bemutatók keretében megismerhetjük a középkor és a hódoltság kor fegyvereit, viseletét és mindennapjait.
Kézműves programok
A gyerekeket a Jakováli dzsámi kézműves foglalkozásokkal várja: selyemfestő és ebru alkotóműhelyek, henna, kalligráfia rajzolás, pajzsfestés. Míg a mesterségek kicsiny udvarában a kovácsmesterséget és a korongozást próbálhatjuk ki.
21:00 Történelmi felvonulás
Kereszt és Félhold fáklyás felvonulás Pécs történelmi belvárosában.
Útvonal: Históriás udvar – Káptalan utca – Dóm tér – Janus Pannonius utca – Széchenyi tér – Szepesy utca – Káptalan utca – Históriás udvar.
22:00 Koncert és táncház
Visszaérkezve a Históriás udvarba, felcsendül a Tabulatúra régizene-együttes muzsikája, és a dallamos hangok kíséretében a résztvevőket táncház várja.
2025. 09. 13. (szombat) – Kereszt és Félhold felvonulás és ostromnap
10:00 Tábornyitás
A Históriás udvarban (Káptalan utca 5.) egész nap nyüzsög a tábori élet: régi korok dallamai, történelmi fegyverek és viseletek, harci bemutatók idézik meg a kor hangulatát.
Kézműves programok
A gyerekeket a Jakováli dzsámi kézműves foglalkozásokkal várja: selyemfestő és ebru alkotóműhelyek, henna, kalligráfia rajzolás, pajzsfestés. Míg a mesterségek kicsiny udvarában a kovácsmesterséget és a korongozást próbálhatjuk ki.
14:00 Történelmi felvonulás
Kereszt és Félhold felvonulás Pécs történelmi belvárosában.
Útvonal: Históriás udvar – Káptalan utca – Janus Pannonius utca – Széchenyi tér – Szepesy utca– Káptalan utca – Históriás udvar.
15:00 Ostromjáték
Folytatódik a tábori forgatag a Históriás udvarban.
Ezúttal az ostromló török sereggel szemben kell megvédeni a várost. 1541-et írunk, a város falai alá nagyszámú ellenséges csapatok érkeznek, hogy elfoglalják Pécset. A maroknyi pécsi védő vezetője Athinai Simon deák. A szervezők várnak minden lelkes gyerek látogatót, akik részt vehetnek a harci kiképzésen és a haditanácson, védművet építhetnek, és Athinai oldalán védhetik meg a várost a törökökkel szemben!
18:00 Kerekasztal-beszélgetés az 1526. évi mohácsi csata kutatásának újabb eredményeiről
- Az eseményen résztvevő csapatok: Compagnie D’ Noir, Fekete Sereg Lovagrend, Hunyadiak Örökében, Jurisics Bandérium, Mecsek Lándzsája, Pattantyús Martalócok, Siklósi Sárkányos Lovagrend, Szent László Testvériség, Szigeti Kompánia.
A rendezvényre a PUSZI Konyha középkori ételkínálattal, a Kioszk Büfé frissítőponttal készül.
A program látogatása díjmentes.
A Kereszt és Félhold Históriás udvar részletes programja a Facebook-eseményében és a JPM honlapján érhető el.