Pécs falai újra életre kelnek, a török katonák rohamoznak, Athinay Simon védői pedig minden erejükkel visszaverik az ostromot. A Janus Pannonius Múzeum idén először rendezi meg az Ostromnapot a Kereszt és Félhold történelmi hétvége keretében, ahol a történelem nem a könyvek lapjain, hanem a Históriás Udvar falai között elevenedik meg. A rendezvény látványos ütközetei, fegyverbemutatói és interaktív programjai nemcsak szórakoztatást ígérnek, hanem kézzel fogható hagyományőrzés megtapasztalását is.

Hagyományőrzés Pécsett: Történelmi dobásra készülnek a Janus Pannonius Múzeumnál Fotó: Kovács Zoltámn

Hagyományőrzés: a 16. századi csatajeleneteket és a mindennapokat láthatjuk

Szeptember 12-én és 13-án az ország minden tájáról érkező hagyományőrző csapatok népesítik be újra a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) udvarát. Az ingyenes rendezvényen látványos belvárosi fáklyás felvonulás és ostromjáték is várja a résztvevőket.

Pécs arculatát máig meghatározzák reneszánsz és török kori emlékei. Ezek nyomán kel életre a város múltja a Históriás udvarban – a Káptalan utca 5. (Múzeumutca) hangulatos belső terében.

A 14–16. századi nyüzsgő táborok világába csöppenve a látogatók megismerkedhetnek a késő középkor és a hódoltság korának viseleteivel, fegyvereivel, mindennapi életének eszközeivel és sok más érdekességgel.

Az ingyenes program keretében két felvonulással, tábori forgataggal, táncházzal, kézműves foglalkozásokkal, ostromjátékkal és előadásokkal várják az érdeklődőket szeptember 12-én, pénteken este és másnap, szombaton egész nap. A fáklyás történelmi menet Pécs belvárosában pénteken 21 órakor indul, a nappali vonulás szombaton 14 órakor lesz. Utána az ostromjátékra pedig a szervezők minden lelkes gyermeket várnak: kis hősöket, akik Athinai Simon oldalán együtt védhetik meg a várost a törökökkel szemben.

KERESZT ÉS FÉLHOLD HISTÓRIÁS UDVAR

(Pécs, Káptalan utca 5.)

2025. 09. 12. (péntek) – Kereszt és Félhold nyitónap és felvonulás

17:00 Tábornyitás

A Históriás udvart (Pécs, Káptalan utca 5.) újra benépesítik az ország minden tájáról érkező hagyományőrző csapatok. A katonai táborokban, harci bemutatók keretében megismerhetjük a középkor és a hódoltság kor fegyvereit, viseletét és mindennapjait.