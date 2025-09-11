szeptember 11., csütörtök

Mai évfordulók
Kereszt és török félhold

5 órája

Történelmi dobásra készülnek a Janus Pannonius Múzeumnál

Címkék#város#múzeumpedagógus#történész#katona#korszak

Pécs szeptember közepén igazi időutazásra készül: a Históriás Udvar falai között a középkor és a kora újkor elevenedik meg, ahol a látogatók nem csupán szemlélők, hanem résztvevők is lehetnek. A Kereszt és Félhold történelmi hétvége célja, hogy a hagyományőrzés segítségével a város múltja élményszerűen táruljon a közönség elé.

Jusztin Levente

Pécs falai újra életre kelnek, a török katonák rohamoznak, Athinay Simon védői pedig minden erejükkel visszaverik az ostromot. A Janus Pannonius Múzeum idén először rendezi meg az Ostromnapot a Kereszt és Félhold történelmi hétvége keretében, ahol a történelem nem a könyvek lapjain, hanem a Históriás Udvar falai között elevenedik meg. A rendezvény látványos ütközetei, fegyverbemutatói és interaktív programjai nemcsak szórakoztatást ígérnek, hanem kézzel fogható hagyományőrzés megtapasztalását is.

Hagyományőrzés Pécsett: Történelmi dobásra készülnek a Janus Pannonius Múzeumnál
Hagyományőrzés Pécsett: Történelmi dobásra készülnek a Janus Pannonius Múzeumnál Fotó: Kovács Zoltámn

Hagyományőrzés: a 16. századi csatajeleneteket és a mindennapokat láthatjuk

Szeptember 12-én és 13-án az ország minden tájáról érkező hagyományőrző csapatok népesítik be újra a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) udvarát. Az ingyenes rendezvényen látványos belvárosi fáklyás felvonulás és ostromjáték is várja a résztvevőket.

Pécs arculatát máig meghatározzák reneszánsz és török kori emlékei. Ezek nyomán kel életre a város múltja a Históriás udvarban – a Káptalan utca 5. (Múzeumutca) hangulatos belső terében.

A 14–16. századi nyüzsgő táborok világába csöppenve a látogatók megismerkedhetnek a késő középkor és a hódoltság korának viseleteivel, fegyvereivel, mindennapi életének eszközeivel és sok más érdekességgel.

Az ingyenes program keretében két felvonulással, tábori forgataggal, táncházzal, kézműves foglalkozásokkal, ostromjátékkal és előadásokkal várják az érdeklődőket szeptember 12-én, pénteken este és másnap, szombaton egész nap. A fáklyás történelmi menet Pécs belvárosában pénteken 21 órakor indul, a nappali vonulás szombaton 14 órakor lesz. Utána az ostromjátékra pedig a szervezők minden lelkes gyermeket várnak: kis hősöket, akik Athinai Simon oldalán együtt védhetik meg a várost a törökökkel szemben.

 

KERESZT ÉS FÉLHOLD HISTÓRIÁS UDVAR

(Pécs, Káptalan utca 5.)

 

2025. 09. 12. (péntek) – Kereszt és Félhold nyitónap és felvonulás

17:00 Tábornyitás

A Históriás udvart (Pécs, Káptalan utca 5.) újra benépesítik az ország minden tájáról érkező hagyományőrző csapatok. A katonai táborokban, harci bemutatók keretében megismerhetjük a középkor és a hódoltság kor fegyvereit, viseletét és mindennapjait.

Kézműves programok

A gyerekeket a Jakováli dzsámi kézműves foglalkozásokkal várja: selyemfestő és ebru alkotóműhelyek, henna, kalligráfia rajzolás, pajzsfestés. Míg a mesterségek kicsiny udvarában a kovácsmesterséget és a korongozást próbálhatjuk ki.

21:00 Történelmi felvonulás

Kereszt és Félhold fáklyás felvonulás Pécs történelmi belvárosában.

Útvonal: Históriás udvar – Káptalan utca – Dóm tér – Janus Pannonius utca – Széchenyi tér – Szepesy utca – Káptalan utca – Históriás udvar.

22:00 Koncert és táncház

Visszaérkezve a Históriás udvarba, felcsendül a Tabulatúra régizene-együttes muzsikája, és a dallamos hangok kíséretében a résztvevőket táncház várja.

 

2025. 09. 13. (szombat) – Kereszt és Félhold felvonulás és ostromnap

10:00 Tábornyitás

A Históriás udvarban (Káptalan utca 5.) egész nap nyüzsög a tábori élet: régi korok dallamai, történelmi fegyverek és viseletek, harci bemutatók idézik meg a kor hangulatát. 

Kézműves programok

A gyerekeket a Jakováli dzsámi kézműves foglalkozásokkal várja: selyemfestő és ebru alkotóműhelyek, henna, kalligráfia rajzolás, pajzsfestés. Míg a mesterségek kicsiny udvarában a kovácsmesterséget és a korongozást próbálhatjuk ki.

14:00 Történelmi felvonulás

Kereszt és Félhold felvonulás Pécs történelmi belvárosában.

Útvonal: Históriás udvar – Káptalan utca – Janus Pannonius utca – Széchenyi tér – Szepesy utca– Káptalan utca – Históriás udvar.

15:00 Ostromjáték

Folytatódik a tábori forgatag a Históriás udvarban.

Ezúttal az ostromló török sereggel szemben kell megvédeni a várost. 1541-et írunk, a város falai alá nagyszámú ellenséges csapatok érkeznek, hogy elfoglalják Pécset. A maroknyi pécsi védő vezetője Athinai Simon deák. A szervezők várnak minden lelkes gyerek látogatót, akik részt vehetnek a harci kiképzésen és a haditanácson, védművet építhetnek, és Athinai oldalán védhetik meg a várost a törökökkel szemben!

18:00 Kerekasztal-beszélgetés az 1526. évi mohácsi csata kutatásának újabb eredményeiről

A rendezvényre a PUSZI Konyha középkori ételkínálattal, a Kioszk Büfé frissítőponttal készül.

A program látogatása díjmentes.

A Kereszt és Félhold Históriás udvar részletes programja a Facebook-eseményében és a JPM honlapján érhető el.

 

