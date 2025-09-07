Harmincnégy éve misézett II. János Pál pápa tízezrek előtt Pogányban

Természetesen az augusztus 18-án, vasárnap megjelent Dunántúli Napló is nagy terjedelemben számolt be a fontos történésről. A korabeli írásaiból merítve idézhetjük fel a jelentős vallási összejövetel részleteit.

A tervezettnél némileg korábban, 9 óra 21 perckor szállt le a pogányi repülőtéren az a helikopter, amin II. János Pál érkezett meg híveihez. Nem csupán az anyaországból érkeztek zarándokok, de a határon túlról, osztrák, horvát, szlovén keresztények is ott voltak a sorok között. A Magyar Katolikus Püspöki Kör tagjainak többsége szintén része lehetett a küldöttségnek, Németországból, Ausztriából, Csehszlovákiából, Jugoszláviából, Romániából ugyanúgy megjelentek vallási vezetők.

A látogatók összetétele arról tanúskodott, a Vatikánban is megadták a dolog rangját. Hiszen megjelent Pogányban Angelo Sodano bíboros, államtitkár, Giovanni Battista Re államtitkár-helyettes, Dino Manduzzi püspök, Angelo Acerbi pápai nuncius, Stanislaw Dziwisz személyi titkár, valamint Piero Marini, a liturgikus szereplések mestere.