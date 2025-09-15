Hétfői programajánló

Mozi

Uránia Mozi (Hungária út 19.): A hosszú menetelés (15.30), Downton Abbey: a nagy finálé (17.40), Démonok között: Utolsó rítusok (20.00).

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Jane Austen tette tönkre az életemet (17.00), Dj. Ahmet (18.00), Jimmy Jaguár (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (16.00, 18.00, 20.15), Csupasz pisztoly (14.10, 18.10), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.00, 14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (13.15, 17.15, 19.45), F1 – A film (14.45), Lili és a kenguru (16.00), Nászkáosz (13.00), Páratlan párosok (13.50, 18.20), Rajtakapva (19.45), Rosszfiúk 2. (13.00, 15.15, 17.30), Rózsák háborúja (15.00), Senki 2. (20.30), Többesélyes szerelem (15.40, 20.00), Világvége után (17.45, 20.00).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Minden ösvény, minden út…” című kiállítás. A békéscsabai Napsugár Bábszínház időszakos kiállítása. Az időszakos kiállításon a békéscsabai Napsugár Bábszínház elmúlt 20 esztendőjét kísérhetjük végig emlékképek, tárgyak, bábok által. A kiállítás megtekinthető 2025. december 31-ig, hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat: 10.00–18.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Computeria – Számítógépes tanfolyam indul nyugdíjasoknak. Hétköznapokon 14.00-16.00 óra között, jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 72/215-543.

Malomvölgy: Dínó Park. Nézze meg az élethű, mozgó és hangot adó dínókat a festői Malomvölgyben. Egykor élt emlősök és hüllők is felbukkannak a dinoszauruszok között. Kaland, élmény és tudomány. Megtekinthető minden nap 10.00–17.30 között.

Pécs (Dömörkapu): Meseerdő. Egy tematikus mesepark, ahol Radnai Éva és Császár Levente pécsi meseírók Dömör király című története vezet minket végig. A 12 állomásból álló vidám park mindig nyitva, a belépés ingyenes.

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Ringató. Közös mondókázás és ölbéli játékok László Virággal (9.15).



