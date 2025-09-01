Hétfői programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Senki 2. (16.00), Rózsák háborúja (17.50), Rajtakapva (20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Apáca a városban (13.30, 17.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (13.15, 16.40), Csupasz pisztoly (13.00, 16.10, 18.15, 20.15), Egérfutam (14.15), F1 – A film (19.30), Fegyverek (17.20, 19.50), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.10), Hozd vissza őt (15.00, 19.50), Így neveld a sárkányodat (17.00), Jurassic World: Újjászületés (14.15, 20.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (16.20), Már megint nem férek a bőrödbe (17.30), Rajtakapva (13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Rosszfiúk 2. (13.50, 15.20, 18.00, 20.00), Rózsák háborúja (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Senki 2. (15.30, 18.30, 20.30), Spermageddon (19.30), Süncsinálta hős (14.50), Többesélyes szerelem (13.00, 14.50, 17.15, 19.40), Utazásból bukó (13.20).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Alaska (Ukrán társulat előadás-rekonstrukciója a JESZ egyetemista csapatával együttműködve (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Horváth Anna: „Fotokino” című kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 15-ig hétköznap 9-16 óra között.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Computeria – Számítógépes tanfolyam indul nyugdíjasoknak. Hétköznapokon 14.00-16.00 óra között, jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 72/215-543.

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Tematikus sarok. A tematikus sarok összeállítása egy-egy népszerű témát vagy jeles eseményt dolgoz fel annak érdekében, hogy megkönnyítsük a böngészést és a döntést olvasóinknak (10.00).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Laptapír – Olvasson újságokat online a könyvtárban. A Laptapír szolgáltatás keretében több mint száz magazin legfrisebb és korábbi lapszámaihoz férhetnek az érdeklődők a könyvtári internetes gépeken vagy saját mobileszközökön (okostelefon, tablet) és laptopon.

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Ringató. Közös mondókázás és ölbéli játékok László Virággal. A Ringató foglalkozások célja, hogy oldott, szeretetteli légkörben ismerhesd meg kisgyermekes szülőként a közös mondókázás és az ölbéli játékok élményét (9.15).



