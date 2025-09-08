Hétfői programsoroló

Mozi

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Rajtakapva (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.40, 20.10).

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Jó utat, Marie (17.00), Bonzsúr, Svájc! (18.00), Siket (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): Apáca a városban (16.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (14.10), Csupasz pisztoly (15.30, 20.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 19.00, 20.15), Egérfutam (13.20), F1 – A film (13.20, 19.15), Fegyverek (19.50), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.40), Így neveld a sárkányodat (13.10), Jurassic World: Újjászületés (16.30), Lili és a kenguru (13.00, 15.30, 18.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (17.40), Nászkáosz (18.40), Páratlan párosok (13.50, 17.50, 20.20), Rajtakapva (16.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (14.20, 17.20), Rózsák háborúja (16.00, 19.30), Senki 2. (20.30), Többesélyes szerelem (13.00, 15.40, 18.00, 20.00).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Godot-ra várva (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Duna Táncműhely: Tájképek/Feledi Project: Liliom (18.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Lélektér Estek. „CRAFT: A család támogatása a szenvedélybeteg felépüléséért” című előadás. Előadók: Kolos Lilla családterapeuta és Szabó Judit Izabella református lelkész (17.30).

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): A Kodály Központ kulisszatitkai. Tekintse meg idegenvezetéssel a Kodály Központ Európában egyedülálló, világszínvonalú épületét (17.30).

Pécs: LIT Fesztivál. Programokból: Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): KutyaGOló – Kollár-Klemencz László és Háy János közös barangolása (19.00), Tudásközpont: József Attila 120 – A tatabányai József Attila Könyvtár vándorkiállítása, Esterházy Péter: Vanni van – Beszélgetés a kötet szerkesztőjével Pál Sándor Attilával (17.00), Nincs másik mese – Kötetbemutató beszélgetés Tatár Sándorral (18.00).

Pécsbánya Közösségi Ház (Gesztenyés u. 17.): Termésbörze, zsibvásár, szörpölés. Kell egy koraőszi találka is, hogy összegezzük mik történtek (és mik nem) a kertekben (16.00).