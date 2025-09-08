szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

19°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baranya

1 órája

Hétfői programsoroló

Címkék#Zsolnay Kulturális Negyed#E78 Koncertterem#családterapeuta#Duna Táncműhely

Bama.hu

Mozi

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Rajtakapva (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.40, 20.10).

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Jó utat, Marie (17.00), Bonzsúr, Svájc! (18.00), Siket (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): Apáca a városban (16.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (14.10), Csupasz pisztoly (15.30, 20.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 19.00, 20.15), Egérfutam (13.20), F1 – A film (13.20, 19.15), Fegyverek (19.50), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.40), Így neveld a sárkányodat (13.10), Jurassic World: Újjászületés (16.30), Lili és a kenguru (13.00, 15.30, 18.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (17.40), Nászkáosz (18.40), Páratlan párosok (13.50, 17.50, 20.20), Rajtakapva (16.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (14.20, 17.20), Rózsák háborúja (16.00, 19.30), Senki 2. (20.30), Többesélyes szerelem (13.00, 15.40, 18.00, 20.00).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Godot-ra várva (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Duna Táncműhely: Tájképek/Feledi Project: Liliom (18.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Lélektér Estek. „CRAFT: A család támogatása a szenvedélybeteg felépüléséért” című előadás. Előadók: Kolos Lilla családterapeuta és Szabó Judit Izabella református lelkész (17.30).

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): A Kodály Központ kulisszatitkai. Tekintse meg idegenvezetéssel a Kodály Központ Európában egyedülálló, világszínvonalú épületét (17.30).

Pécs: LIT Fesztivál. Programokból: Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): KutyaGOló – Kollár-Klemencz László és Háy János közös barangolása (19.00), Tudásközpont: József Attila 120 – A tatabányai József Attila Könyvtár vándorkiállítása, Esterházy Péter: Vanni van – Beszélgetés a kötet szerkesztőjével Pál Sándor Attilával (17.00), Nincs másik mese – Kötetbemutató beszélgetés Tatár Sándorral (18.00).

Pécsbánya Közösségi Ház (Gesztenyés u. 17.): Termésbörze, zsibvásár, szörpölés. Kell egy koraőszi találka is, hogy összegezzük mik történtek (és mik nem) a kertekben (16.00).

Roomli (Király u. 53.): Baba-mama festés. Babáknak: ujjfestés biztonságos, mosható festékekkel, érzékszervi élmények felfedezése, kreatív önkifejezés első lépései, szülőknek és nagyszülőknek: közös alkotás a kicsivel, kreatív kikapcsolódás (10.00).


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu