Hétfői programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Downton Abbey: A nagy finálé (17.00), Egy fényképész napja (18.00), A mohikán (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Mágikus, merész, meseszép utazás (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (17.45, 20.20), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (13.10), Csupasz pisztoly (16.00, 20.00), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 19.00, 20.15), Dowton Abbey: A nagy finálé (18.00), F1 – A film (14.45), Fesztiválország (14.30, 18.00), Jurassic World: Újjászületés (13.15), Kiskedvencek elszabadulva (13.50, 16.40, 18.30), Kontakt (15.45, 18.10, 20.00), Lili és a kenguru (16.00), Nászkáosz (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Páratlan párosok (13.45), Rajtakapva (20.30), Rosszfiúk 2. (13.00, 15.10, 17.20), Többesélyes szerelem (19.40), Világvége után (20.30).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Minden ösvény, minden út…” című kiállítás. A békéscsabai Napsugár Bábszínház időszakos kiállítása. Az időszakos kiállításon a békéscsabai Napsugár Bábszínház elmúlt 20 esztendőjét kísérhetjük végig emlékképek, tárgyak, bábok által. A kiállítás megtekinthető 2025. december 31-ig, hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat: 10.00–18.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Computeria – Számítógépes tanfolyam indul nyugdíjasoknak. Hétköznapokon 14.00-16.00 óra között, jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 72/215-543.

Pécs (Dömörkapu): Meseerdő. Egy tematikus mesepark, ahol Radnai Éva és Császár Levente pécsi meseírók Dömör király című története vezet minket végig. A 12 állomásból álló vidám park mindig nyitva, a belépés ingyenes.

PKK Patacsi Művelődési Ház (Fő u. 20.): Kerekítő Mondókázó. Kerekítő manó bábjeleneteivel, hangszerjátékkal, dalokkal, népi mondókákkal várjuk a 0-3 éves gyermekeket és szüleiket (10.00).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Tematikus ajánló a Zeneműtárban. Legújabb tematikus polcaink már őszi hangulatot idéznek meg. A hónap időjárására jellemző szél – eső – vihar által ihletett, zenei témájú dokumentumok várják Olvasóinkat a Tudásközpont IV. emeletén (10.00).