Hétfői programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Túlagyalt randevú (17.00), Random (17.00), Egyik csata a másik után (19.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Démonok között: Utolsó rítusok (17.00), Egyik csata a másik után (19.40).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (20.15), Az elrabolt lány (17.45, 20.15), Csupasz pisztoly (15.30), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (15.10, 17.45, 20.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (17.20), Egyik csata a másik után (13.40, 15.30, 16.50, 18.40, 20.00), Fesztiválország (15.15), Hívatlanok – Második fejezet (15.45, 18.30, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (14.30, 16.30), Kontakt (16.15, 19.45), Lili és a kenguru (13.20), Lilo és Stitc – A csillagkutya (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.00, 17.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (13.30, 15.45, 18.00), Többesélyes szerelem (14.10, 19.45), Túlagyalt randevú (18.15).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Minden ösvény, minden út…” című kiállítás. A békéscsabai Napsugár Bábszínház időszakos kiállítása. Az időszakos kiállításon a békéscsabai Napsugár Bábszínház elmúlt 20 esztendőjét kísérhetjük végig emlékképek, tárgyak, bábok által. A kiállítás megtekinthető 2025. december 31-ig, hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat: 10.00–18.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület: „A Pécsi Dalárda indulása és az országos dalos mozgalomban betöltött szerepe az 1867-es kiegyezésig” című előadás. Előadó: Gusztin Rudolf zenetörténész (17.00).

PKK Melinda Közösségi Ház (Melinda u. 1/1): Csemete Jelek – Babajelbeszéd. A babajelbeszéddel már a beszéd beindulása előtt kommunikálhattok, így kevesebb lesz a sírás, több a megértés és még szorosabb a kötelék köztetek (9.30).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Tematikus ajánló a Zeneműtárban. Legújabb tematikus polcaink már őszi hangulatot idéznek meg. A hónap időjárására jellemző szél – eső – vihar által ihletett, zenei témájú dokumentumok várják Olvasóinkat a Tudásközpont IV. emeletén (10.00).