Itt a dátum, mikor csendülnek fel a legjobb helyi dalok Pécsett!

Pécs új zenei ünnepre készül szeptember 26-án: első alkalommal rendezik meg a Pécsi Dal Napját a Káptalan Kertben. A különleges koncertshow célja, hogy az elmúlt fél évszázad legismertebb pécsi dalai új köntösben szólaljanak meg, a poptól a rockon és rapen át egészen a népzenei és komolyzenei feldolgozásokig. A legendás együttesek – köztük a Kispál és a Borz, a Halott Pénz, a 30Y vagy a Punnany Massif – dalait fiatal és tapasztalt előadók egyaránt színpadra viszik, például a Mehringer Akusztik, a Vodka for Kids, a Doggos vagy a HangaBanda. Az ingyenes rendezvény 18 órakor kapunyitással, 19 órakor koncertkezdéssel indul, a végén meglepetés produkcióval. A Pécsi Dal Napja hosszú távon akár a város új zenei hagyományává válhat.

