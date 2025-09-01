szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itt a program

2 órája

Ukrajnából is jönnek Pécsre – világhírű klasszikusokkal indul az évad

Címkék#JESZ#társulat#drámairodalom#rekonstrukció#Visky András

Nyilvánosságra hozták a JESZ 2025/2026-os évad bemutatóit, amelyekben klasszikusok és kortárs darabok egyaránt helyet kaptak. A PTE Janus Egyetemi Színház a következő szezonban is sokszínű repertoárral várja közönségét.

Jusztin Levente

A Janus Egyetemi Színház repertoárja a következő évadban is sokszínűséget ígér: a mariupoli DAKH társulat előadás-rekonstrukciójával indul az évad, amely Alaska címmel lesz látható. Kiemelt helyet kap Samuel Beckett tragikomédiája, a Godot-ra várva, amelyet Kocsis Gergely rendez. Színre kerül Bertolt Brecht klasszikusa, A jó ember Szecsuánból Sahin-Tóth Sára rendezésében, valamint Zakariás Máté két rendezése is: a Mit akar Antigoné? című dráma és Shakespeare Szentivánéji álom vígjátéka.

Janus Egyetemi Színház
Indul az új évad a Janus Egyetemi Színházban
Fotó: MW

Az új darabok mellett korábbi előadásokat is megtart a Janus Egyetemi Színház

A magyar drámairodalmat Visky András műve, a Tiramisu képviseli, Nagy Henrik rendezésében. Tóth András Ernő egy különleges vállalkozásba fog, amikor színpadra állítja a Konfuciusz szöveg-rekonstrukciót. A diákcsoport bemutatók szintén hangsúlyos szerepet kapnak, hiszen a JESZ mindig kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek kibontakozására.

A színház nemcsak új darabokat mutat be, hanem továbbra is műsoron tart több korábbi előadást, köztük a Nóra, a Filc, a Láthatatlanok, a Szókratész védőbeszéde, a Karnyóné és az Anyegin című produkciókat. A változatos kínálat garancia arra, hogy a pécsi közönség a következő évadban is találjon magának emlékezetes színházi élményt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu