Ukrajnából is jönnek Pécsre – világhírű klasszikusokkal indul az évad

A Janus Egyetemi Színház repertoárja a következő évadban is sokszínűséget ígér: a mariupoli DAKH társulat előadás-rekonstrukciójával indul az évad, amely Alaska címmel lesz látható. Kiemelt helyet kap Samuel Beckett tragikomédiája, a Godot-ra várva, amelyet Kocsis Gergely rendez. Színre kerül Bertolt Brecht klasszikusa, A jó ember Szecsuánból Sahin-Tóth Sára rendezésében, valamint Zakariás Máté két rendezése is: a Mit akar Antigoné? című dráma és Shakespeare Szentivánéji álom vígjátéka.

Indul az új évad a Janus Egyetemi Színházban

Fotó: MW

Az új darabok mellett korábbi előadásokat is megtart a Janus Egyetemi Színház

A magyar drámairodalmat Visky András műve, a Tiramisu képviseli, Nagy Henrik rendezésében. Tóth András Ernő egy különleges vállalkozásba fog, amikor színpadra állítja a Konfuciusz szöveg-rekonstrukciót. A diákcsoport bemutatók szintén hangsúlyos szerepet kapnak, hiszen a JESZ mindig kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek kibontakozására.

A színház nemcsak új darabokat mutat be, hanem továbbra is műsoron tart több korábbi előadást, köztük a Nóra, a Filc, a Láthatatlanok, a Szókratész védőbeszéde, a Karnyóné és az Anyegin című produkciókat. A változatos kínálat garancia arra, hogy a pécsi közönség a következő évadban is találjon magának emlékezetes színházi élményt.