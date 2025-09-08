Jön az Európai Bordalfesztivál és Villányi Bormustra: itt a 2025-ös program!

Idén 33 éve (volt négy világfesztivál is), hogy az Európában egyedülálló fesztiválon összegyűlnek szeptember utolsó hétvégéjén Európa legjobb bordal énekesei, így a nemes nedűt dicsérő dallamoktól lesz hangos Pécs és a Villányi borvidék. Eddig 32 országból több, mint 4000 énekes hozta el nemzetének bordalait szűkebb régiónkba. A rendezvényt színesíti a fiatal korosztályt megszólító III. Bordalnok Énekverseny, mely eddig példa nélküli Magyarországon.

Közeleg az Európai Bordalfesztivál és Villányi Bormustra. Fotó: Európai Bordalfesztivál

A XXIX. Európai Bordalfesztivál keretében a házigazda Bartók Béla Férfikar mellett fellép a Coro S'Ena Frisca Olaszországból, a Musica Aurea Vegyeskar Felvidékről, a Padragi Bányász Férfikórus Magyarországról, a Tirnavia - Vegyeskar Szlovákiából, a Simply English együttes angol színekben, a Pécsi Szimfonietta, a Zengő Együttes, a Misina Néptáncegyüttes, a Somogy Zenekar és a Pécsi Ércbányász Koncertfúvószenekar. A fesztivál sztárvendégei Kovács István basszus és Bognár Szabolcs bariton.

A háromnapos fesztivál első napján, szeptember 19-én a Villányi Borvidék fogadja a fellépőket. Megnyitó 16:30 órától a Jammertal Pince Lovagtermében. 17:15 órától felvonulás a villányi pincesoron a fesztivál együtteseivel, akik ezt követően pincekoncerteket tartanak 17:30 órától egymást követve 20 perces blokkokban a villányi pincékben.

Szombaton nagyszabású gálakoncerten hallhatja a pécsi közönség a résztvevő együtteseket, amelynek helyszíne a Kodály Központ lesz. A koncert első felében a fesztivál fellépői szórakoztatják bordalokkal a közönséget, valamint az III. Bordalnok Énekverseny győztesei, majd a koncert második felében a Bartók Béla Férfikar önálló produkciója, valamint a Pécsi Szimfonietta kíséretében Kovács István következik, melyet az egyesített férfikarok és a zenekar közös műsora zár. Fellép Kovács István basszus, a Pécsi Szimfoniettát vezényli Erdélyi Dániel karmester és dr. Lakner Tamás karnagy, fesztiválunk művészeti vezetője. A gálakoncertet megelőzően a XIV. Villányi Prémium Bormustra színesíti a nagyszabású rendezvény programját. A Kodály Központ aulájában idén 10 villányi pincészet prezentálja legkiválóbb borait: Bock Pince, Gere Attila Pincészete, Gere Tamás & Zsolt Pincészete, Jackfall Bormanufaktúra, Koch Borászat, Mokos Pincészet, Sauska, Teleki, Vylyan Pincészet, Villányi REDy közösségi stand.