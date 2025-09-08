1 órája
Jön az Európai Bordalfesztivál és Villányi Bormustra: itt a 2025-ös program!
„A jó borban öröm, barátság és dal van!”, vallják Hamvas Béla után a szervezők. 2025. szeptember 19-21 XXIX. Európai Bordalfesztivál és XIV. Villányi Prémium Bormustra, III. Bordalnok Énekverseny. .
Idén 33 éve (volt négy világfesztivál is), hogy az Európában egyedülálló fesztiválon összegyűlnek szeptember utolsó hétvégéjén Európa legjobb bordal énekesei, így a nemes nedűt dicsérő dallamoktól lesz hangos Pécs és a Villányi borvidék. Eddig 32 országból több, mint 4000 énekes hozta el nemzetének bordalait szűkebb régiónkba. A rendezvényt színesíti a fiatal korosztályt megszólító III. Bordalnok Énekverseny, mely eddig példa nélküli Magyarországon.
A XXIX. Európai Bordalfesztivál keretében a házigazda Bartók Béla Férfikar mellett fellép a Coro S'Ena Frisca Olaszországból, a Musica Aurea Vegyeskar Felvidékről, a Padragi Bányász Férfikórus Magyarországról, a Tirnavia - Vegyeskar Szlovákiából, a Simply English együttes angol színekben, a Pécsi Szimfonietta, a Zengő Együttes, a Misina Néptáncegyüttes, a Somogy Zenekar és a Pécsi Ércbányász Koncertfúvószenekar. A fesztivál sztárvendégei Kovács István basszus és Bognár Szabolcs bariton.
A háromnapos fesztivál első napján, szeptember 19-én a Villányi Borvidék fogadja a fellépőket. Megnyitó 16:30 órától a Jammertal Pince Lovagtermében. 17:15 órától felvonulás a villányi pincesoron a fesztivál együtteseivel, akik ezt követően pincekoncerteket tartanak 17:30 órától egymást követve 20 perces blokkokban a villányi pincékben.
Szombaton nagyszabású gálakoncerten hallhatja a pécsi közönség a résztvevő együtteseket, amelynek helyszíne a Kodály Központ lesz. A koncert első felében a fesztivál fellépői szórakoztatják bordalokkal a közönséget, valamint az III. Bordalnok Énekverseny győztesei, majd a koncert második felében a Bartók Béla Férfikar önálló produkciója, valamint a Pécsi Szimfonietta kíséretében Kovács István következik, melyet az egyesített férfikarok és a zenekar közös műsora zár. Fellép Kovács István basszus, a Pécsi Szimfoniettát vezényli Erdélyi Dániel karmester és dr. Lakner Tamás karnagy, fesztiválunk művészeti vezetője. A gálakoncertet megelőzően a XIV. Villányi Prémium Bormustra színesíti a nagyszabású rendezvény programját. A Kodály Központ aulájában idén 10 villányi pincészet prezentálja legkiválóbb borait: Bock Pince, Gere Attila Pincészete, Gere Tamás & Zsolt Pincészete, Jackfall Bormanufaktúra, Koch Borászat, Mokos Pincészet, Sauska, Teleki, Vylyan Pincészet, Villányi REDy közösségi stand.
A rendezvényen a Villányi borvidék prémium márkája, a Villányi Franc mellett a könnyed, gyümölcsös közösségi bisztróbor, a Villányi REDy is bemutatkozik. A „tiszta hangú Villányiak” jótékonysági borbemutatójukkal támogatják a Bordalfesztiválok fenntarthatóságát, illetve segítik elő a bordalok és a legjobb borok között meglévő harmónia magas szintű átélését.
A fesztivál zárónapjának délelőttjén a Villány-Siklósi Borút településein adnak koncerteket a résztvevők, majd délután a pécsi Széchenyi téren a Pécsi Napok záró napjába bekapcsolódva a Bor és Dal Ünnepén, Szüreti felvonulással borkóstolással és a „Népek bordalai és táncai” rendezvénnyel zárják a programsorozatot.
PROGRAM
XXIX. EURÓPAI BORDALFESZTIVÁL
https://winesongfestival.hu/kovetkezofesztival
1. nap - szeptember 19. (péntek)
10:00 - III. Bordalnok Énekverseny döntője a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének Liszt-termében – nyilvános
(7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.)
https://www.facebook.com/events/1119470476779876/
Az Európai Bordalfesztivál különleges programjaként a látogatók idén is részt vehetnek a hangulatos Bordal Pincetúrán, ahol a bor és a dal egyedülálló harmóniája kel életre. A pincejárás során a közönség nemcsak a régió kiváló borait kóstolhatja meg, hanem élőben hallhatja a hagyományos bordalokat is autentikus környezetben.
https://borut.villanyiborvidek.hu/programok/bordal-pincetura-2025/
16:30 – 17.00 Megnyitó és nemzetközi bordalok mustrája a villányi Jammertal Borbirtok Lovagtermében
(7773 Villány, Baross Gábor u. 106.)
17:15 - Felvonulás a Villányi Pincesoron
Pincekoncertek és nyitott pince koncertek a villányi pincesoron
17:30-17:50 - Musica Aurea Kórus: Blum Pince
(7773 Villány, Baross Gábor u. 103.)
17:50-18:10 - Coro S'Ena Frisca: Günzer Tamás Pince-Borozó
(7773 Villány, Baross Gábor u. 79.)
18:00-18:30 - Simply English: Jackfall Bormanufaktúra
18:10-18:30 - Padragi Bányász Férfikórus: Gere Tamás & Zsolt Pincészete
(7773 Villány, Diófás u. 1.)
18:30-18:50 - Zengő együttes: Mandula Étterem és Bor-Bár
(7773 Villány, Diófás u. 4-12.)
18:40-19:00 - Tirnavia Vegyeskar: Bock Pince
19:00-19:40 - Bartók Béla Férfikar, Bordalnok Énekverseny résztvevői: Bock Pince
(7773 Villány, Batthyány Lajos. u. 15.)
Sztárvendég: Kovács István basszus – Magyar Állami Operaház művésze
2. nap - szeptember 20. (szombat)
16:00 - XIV. Villányi Prémium Bormustra a Kodály Központban
(7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.)
https://www.facebook.com/events/1653467725331058/
JEGYVÁSÁRLÁS
Elővételben: 6900 Ft, helyszínen 7900 Ft
Kombinált jegy elővételben (Gálakoncert + borkóstoló): 7900 Ft, helyszínen 8900 Ft
Jegyelővétel a Zsolnay Kulturális Negyed jegyirodájában és a jegymester.hu-n.
A kóstolópohár betétdíja helyszínen (készpénzben): 2000 Ft
19:00 - Gálakoncert a Kodály Központban
(7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.)
https://www.facebook.com/events/1653467725331058/
https://www.pfz.hu/koncert/1958/xxix-europai-bordalfesztival-galakoncert
I.rész Fellépnek a fesztivál résztvevői és az III. Bordalnok Énekverseny kategória győztesei
II. rész Meghívott vendégművészek, a Pécsi Szimfonietta és a Bartók Béla Férfikar és a férfikarok együttes produkciója
Balatoni Sándor: Szignál
Giuseppe Verdi: Don Carlos - Fülöp király áriája
Charles Gounod: Faust - Mephisto rondója
Giuseppe Verdi: A trubadúr - Cigánykórus
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő - Húzzad csak…
Kovács István – basszus
Bordalnok énekverseny kategóriagyőztesei
Zengő Együttes
Coro S’Ena Frisca (karig.: Dario Pinna) – Olaszország
Musica Aurea Vegyeskar (karig.: Béres Gábor) Ipolyság – Szlovákia
Simply English (karig.: Andy Rouse) – Magyarország
Tirnavia Vegyeskar (karig.: Michal Stahl) – Szlovákia
Padragi Bányász Férfikórus (karig.: Kanyárné Grünvald Petra) – Magyarország
Bartók Béla Férfikar (karig.: Lakner Tamás) – Magyarország – kórus
Pécsi Szimfonietta
Vezényel: Lakner Tamás, Erdélyi Dániel JEGYVÁSÁRLÁS
Gálakoncert I. rendű jegy: 2900 Ft
Gálakoncert II. rendű jegy: 1500 Ft
Kombinált jegy: 6900 Ft
Jegyelővétel a Zsolnay Kulturális Negyed jegyirodájában és a jegymester.hu-n.
3. nap - szeptember 21. (vasárnap)
Koncertek a Villány-Siklósi Borút településein
9:30
Tirnavia Vegyeskar (Trnava Nagyszombat): Villányi Református Templom
(7773 Villány, Batthyány Lajos u. 17.)
10:00
Padragi Bányász Férfikórus: Újpetre Templom
(7766 Újpetre, Kossuth u. 108.)
10:00
Coro S'Ena Frisca: Kistapolcai Szent Kereszt templom
(7823 Kistapolca, Szabadság u. 30.)
10:00
Musica Aurea Kórus: Kisharsányi Református Templom
(7800 Kisharsány, Kossuth u. 34.)
15:00 - Bor és Dal Ünnepe Pécsett - szüreti felvonulás, borkóstolók
(7621 Pécs, Széchenyi tér)
Népek Bordalai és Táncai – a fesztivál résztvevőivel, pécsi közreműködőkkel és a régió művészeti együtteseivel.
https://www.facebook.com/events/787111577174294
Fellépők:
III. Bordalnok Énekverseny döntősei - Magyarország
Bognár Szabolcs (bariton) - Magyarország
Bartók Béla Férfikar – Magyarország
Coro S'Ena Frisca - Olaszország
Musica Aurea Vegyeskar - Ipolyság - Szlovákia
Padragi Bányász Férfikórus – Magyarország
Tirnavia - Vegyeskar Trnava Nagyszombat – Szlovákia
Simply English - Anglia
Misina Néptáncegyüttes - Magyarország
Somogy Zenekar - Magyarország
Ércbányász Koncertfúvószenekar - Magyarország
A fesztivál támogatói: Pécsi Férfikar Alapítvány, Zsolnay Örökségkezelő NKft., Pannon Filharmonikusok, Villány-Siklósi Borút Egyesület, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., MOL-Új Európa Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia, Ázsia Kincse, Agancsos Pincészet, Bock Pince, Blum Pince, Gere Attila Pincészete, Gere Tamás & Zsolt Pincészete, Günzer Tamás Pincészete, Jackfall Bormanufaktúra, Koch Borászat, Mokos Pincészet, Sauska, Szende Pince, Teleki, Tiffán’s Pincészet, Vylyan Pincészet, Villányi REDy, Újpetre Önkormányzata, Villány Önkormányzata, Kistapolca Önkormányzata, Kisharsány Önkormányzata, PTE Művészeti Kar