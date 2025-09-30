Keddi programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Jane Austen tette tönkre az életemet (17.00), Downton Abbey: A nagy finálé (17.30), Egyik csata a másik után (19.00), Fesztiválország (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Démonok között: Utolsó rítusok (17.00), Egyik csata a másik után (19.40).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (20.15), Az elrabolt lány (17.45, 20.15), Csupasz pisztoly (15.30), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (15.10, 17.45, 20.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (17.20), Egyik csata a másik után (13.40, 15.30, 16.50, 18.40, 20.00), Fesztiválország (15.15), Hívatlanok – Második fejezet (15.45, 18.30, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (14.30, 16.30), Kontakt (16.15, 19.45), Lili és a kenguru (13.20), Lilo és Stitc – A csillagkutya (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.00, 17.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (13.30, 15.45, 18.00), Többesélyes szerelem (14.10, 19.45), Túlagyalt randevú (18.15).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Idősek Világnapja – Ünnepi műsor. Ünnepi műsor a szépkorúak tiszteletére (16.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Mantra koncert. Karma Pema Dorje (Ölvedi Gábor) szólókoncertje (19.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Mit adtak nekünk a rómaiak – Történelmi szakkör 5-7. osztályosoknak. Szakkör Sopianae és a Római Birodalom mindennapjairól, középpontban a játékos tanulás, a kreativitás és az interaktivitás (13.00).

Malomvölgy: Dínó Park. Nézze meg az élethű, mozgó és hangot adó dínókat a festői Malomvölgyben. Egykor élt emlősök és hüllők is felbukkannak a dinoszauruszok között. Kaland, élmény és tudomány. Megtekinthető minden nap 10.00–17.30 között.

JPM Néprajzi Múzeum (Rákóczi út 15.): Kalotaszegi sirató – Kunvári Gábor fotókiállítása. Kunvári Gábornak az erdélyi Kalotaszentkirályon 2013 augusztusában készült fényképsorozata egy hagyományos református közösségben zajló temetést mutat be a virrasztástól a sírba helyezésig. A kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig, keddtől szombatig 10.00–17.00 óráig.

PKK Uránvárosi Művelődési Ház (Radnóti Miklós u. 8.): Babás jóga. A babás jóga alatt anya és baba együtt töltődik (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Ökotudatos kerttervezés lépései című előadás. Hogyan lesz kertünk később is könnyen fenntartható, rovar- és madárbarát is egyben – készülve a száradó és melegedő klímánk kihívásaira. Előadók: Szomoru Miklós és Németh Benjamin (17.00).