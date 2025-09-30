szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megye

1 órája

Keddi programajánló

Címkék#szakkör#fényképsorozat#Séta tér#Római Birodalom#anya

Mozi
Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Jane Austen tette tönkre az életemet (17.00), Downton Abbey: A nagy finálé (17.30), Egyik csata a másik után (19.00), Fesztiválország (20.00).  
Uránia Mozi (Hungária út 19.): Démonok között: Utolsó rítusok (17.00), Egyik csata a másik után (19.40).
Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (20.15), Az elrabolt lány (17.45, 20.15), Csupasz pisztoly (15.30), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (15.10, 17.45, 20.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (17.20), Egyik csata a másik után (13.40, 15.30, 16.50, 18.40, 20.00), Fesztiválország (15.15), Hívatlanok – Második fejezet (15.45, 18.30, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (14.30, 16.30), Kontakt (16.15, 19.45), Lili és a kenguru (13.20), Lilo és Stitc – A csillagkutya (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.00, 17.30, 20.00),  Rosszfiúk 2. (13.30, 15.45, 18.00), Többesélyes szerelem (14.10, 19.45), Túlagyalt randevú (18.15).

Koncert
Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Idősek Világnapja – Ünnepi műsor. Ünnepi műsor a szépkorúak tiszteletére (16.00).
PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Mantra koncert. Karma Pema Dorje (Ölvedi Gábor) szólókoncertje (19.00).

Turmix
Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Mit adtak nekünk a rómaiak – Történelmi szakkör 5-7. osztályosoknak. Szakkör Sopianae és a Római Birodalom mindennapjairól, középpontban a játékos tanulás, a kreativitás és az interaktivitás (13.00).
Malomvölgy: Dínó Park. Nézze meg az élethű, mozgó és hangot adó dínókat a festői Malomvölgyben. Egykor élt emlősök és hüllők is felbukkannak a dinoszauruszok között. Kaland, élmény és tudomány. Megtekinthető minden nap 10.00–17.30 között.
JPM Néprajzi Múzeum (Rákóczi út 15.): Kalotaszegi sirató – Kunvári Gábor fotókiállítása. Kunvári Gábornak az erdélyi Kalotaszentkirályon 2013 augusztusában készült fényképsorozata egy hagyományos református közösségben zajló temetést mutat be a virrasztástól a sírba helyezésig. A kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig, keddtől szombatig 10.00–17.00 óráig.
PKK Uránvárosi Művelődési Ház (Radnóti Miklós u. 8.): Babás jóga. A babás jóga alatt anya és baba együtt töltődik (10.00).
Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Ökotudatos kerttervezés lépései című előadás. Hogyan lesz kertünk később is könnyen fenntartható, rovar- és madárbarát is egyben – készülve a száradó és melegedő klímánk kihívásaira. Előadók: Szomoru Miklós és Németh Benjamin (17.00).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu