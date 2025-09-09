Keddi programsoroló

Mozi

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Rajtakapva (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.40, 20.10).

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Pásztorok (17.30), Siket (18.00), Rajtakapva (20.00), Dj. Ahmet (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): Apáca a városban (16.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (14.10), Csupasz pisztoly (15.30, 20.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 19.00, 20.15), Egérfutam (13.20), F1 – A film (13.20, 19.15), Fegyverek (19.50), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.40), Így neveld a sárkányodat (13.10), Jurassic World: Újjászületés (16.30), Lili és a kenguru (13.00, 15.30, 18.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (17.40), Nászkáosz (18.40), Páratlan párosok (13.50, 17.50, 20.20), Rajtakapva (16.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (14.20, 17.20), Rózsák háborúja (16.00, 19.30), Senki 2. (20.30), Többesélyes szerelem (13.00, 15.40, 18.00, 20.00).

Koncert

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Simply English 30. A Simply English, Magyarország egyetlen angol népzenei együttese ma este ünnepli fennállásának 30. évfordulóját (19.00).

Turmix

Bonyhád Művelődési Központ (Bonyhád, Széchenyi tér 7.): A szorongástól az önbecsülésig – Pál Feri atya előadása (19.00).

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (14.00).

Pécs: LIT Fesztivál. Programokból: Tudásközpont: Cápatestvér – Népmesék félreértett állatokról – interaktív könyvbemutató Zalka Csenge Virággal (10.00), Miért pont Shakespeare? – Rendhagyó irodalomóra Pikli Natáliával (14.00), Tehetetlen bálványok – Kötetbemutató Kustos Júliával (16.00), Százhúsz csikorgó télen át – kötetbemutató André Ferenccel (17.00), Kész az egész – beszélgetés Németh Gáborral és Szilasi Lászlóval (19.00), Vigasz – kötetbemutató beszélgetés Szabó T. Annával (20.00), Apáczai Csere János Fiókkönyvtár: Mintha repülnék (Petőfi nyomán a Felföldön) – Rendhagyó irodalomóra Szálinger Balázzsal (13.00), Pécsi Zsidó Hitközség Nagyterme (Fürdő u. 1.): Galló Olga: Tíz hónap Babilon – kötetbemutató beszélgetés (19.00), Szabadkikötő: A kívülállás művészete – Charles Bukowski és művei, beszélgetés Pritz Péterrel, a Bukowski-könyvek fordítójával (20.30).