Keddi programsoroló

Mozi

Uránia Mozi (Hungária út 19.): A hosszú menetelés (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.40), Downton Abbey: a nagy finálé (20.10).

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Downton Abbey: A nagy finálé (17.30), Bonzsúr, Svájc! (18.00), Jimmy Jaguár (20.00), Siket (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (16.00, 18.00, 20.15), Csupasz pisztoly (14.10, 18.10), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.00, 14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (13.15, 17.15, 19.45), F1 – A film (14.45), Lili és a kenguru (16.00), Nászkáosz (13.00), Páratlan párosok (13.50, 18.20), Rajtakapva (19.45), Rosszfiúk 2. (13.00, 15.15, 17.30), Rózsák háborúja (15.00), Senki 2. (20.30), Többesélyes szerelem (15.40, 20.00), Világvége után (17.45, 20.00).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Godot-ra várva (19.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (14.00).

Malomvölgyi-tó (Pécs felőli parkoló): Babás séta az Anyák egészségéért (9.00).

Mohács (Selyemgyár Kulturális Negyed): Novák Ferenc gyereknevelési tréner előadása (17.00).

PKK Uránvárosi Művelődési Ház (Radnóti M. u. 8.): Babás jóga. Az óra teljesen a babák igényeinek megfelelően halad (10.00).

Roomli (Király u. 53.): PihePont Miniműhely. Egy hely, ahol a 3-6 éves gyerekek felszabadultan alkothatnak, játszhatnak, meséket hallgathatnak és mozgással fedezhetik fel önmagukat (16.00).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Laptapír – Olvasson újságokat online a könyvtárban. A Laptapír szolgáltatás keretében több mint száz magazin legfrisebb és korábbi lapszámaihoz férhetnek az érdeklődők a könyvtári internetes gépeken vagy saját mobileszközökön (okostelefon, tablet) és laptopon.

Zsolnay Kulturális Negyed: Képzőművészeti Szabadiskola. Dr. Németh Pál PhD szobrászművész foglalkzása rajzolni szerető fiataloknak (17.00).